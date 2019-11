Jorge Javier Vázquez, en su hora más oscura: "Voy a hacer testamento"

La salud del presentador estrella de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, preocupa y mucho a sus seguidores, después de que el pasado mes de marzo sufriera un ictus, un infarto cerebral, que lo obligó a apartarse durante un tiempo de los platós de televisión. Ahora, Jorge Javier tendrá que volver a someterse a una intervención quirúrgica, tal y como anunciaba hace unos días a través de sus redes sociales.

Ahora, el presentador ha confesado que siente miedo ante esta nueva intervención. A través de su blog en la revista Lecturas, Jorge Javier hace esta dura confesión: "Antes de operarme, voy a hacer testamento".

Hace unos meses, Jorge Javier Vázquez explicaba en el programa de Bertín Osborne 'Mi casa es la tuya' como vivió el ictus que sufrió en el mes de marzo, como recogía CADENA100.

Jorge Javier se fue una semana a Marrakech con una amiga y, allí, se desmayó. Había tenido un ictus, pero no lo sabía: "Al despertarme no noté nada".

"Hice todo lo que está contraindicado", ha destacado Jorge Javier. El domingo se fue de copas a un 'after', con el ambiente de las 'Mil y una noches', y se acostó tardísimo. El martes empezó a trabajar y le empezó a doler la cabeza. El miércoles el sufrimiento se acentuó y era ya "insoportable". El jueves presentó la gala de 'GH Dúo' con un dolor de cabeza "tremendo" y el viernes se fue al teatro a disfrutar de 'La Golondrina' de Carmen Maura. Finalmente, fue al médico para saber qué le sucedía.

"Me vieron una manchita y el lunes me hicieron una resonancia a las 9 de la mañana. Pasé un fin de semana genial, lleno de analgésicos hasta arriba. Luego me hicieron un cateterismo para lo que me tuve que depilar las partes bajas. Me sedaron parcialmente y me enteraba de todo lo que estaban diciendo. Para no aburrirme repasaba mentalmente la función que tenía que representar en nada", ha relatado Jorge Javier.

Pero de repente el presentador empezó a escuchar las palabras "grave", "importante" y "morir": "Estando yo sedado, el médico dijo: "Esto es muy grave y hay que operar"". Le avisaron de que había una aneurisma y le intervinieron el ictus a las 6 horas, porque acababa de desayunar: "Durante la espera, los médicos estaban muy nerviosos, porque tenían miedo a que se produjera una hemorragia y fuera a peor".

Jorge Javier ha asegurado que nunca creyó que estaba en peligro: "No sé si el instinto de superviviencia me ha ayudado. Nunca tuve la sensación de que había llegado mi momento".

Ahora, tendrá que volver a enfrentarse al quirófano. Por eso, ha decidido hacer testamento.