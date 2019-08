Jorge Javier Vázquez carga contra los que critican sus fotos más provocadoras

El popular presentado de Sálvame ha vuelto a generar polémica en sus redes sociales. Jorge Javier Vázquez publicó en su cuenta de Instagram unas fotos de lo más provocativas, donde se le veía a él con el cuerpo desnudo y tapado tan solo con un edredón y unas finas mosquiteras semi-transparentes. Junto a la foto, el presentador dejó un poético mensaje “Quisiera ser un pez”.

La publicación ha revolucionado Instagram y ha provocado multitud de comentarios tanto a favor como en contra de que Jorge Javier haya decidido mostrarse así públicamente. También ha llegado a alcanzar más de 19.000 ‘likes’.

“MAÑANA PIENSO SUBIR OTRA CON EL CULO AL AIRE”

Ante las críticas, Jorge Javier ha querido aprovechar su columna en la revista ‘Lecturas’ para defenderse y cargar contra sus detractores. “Para mí, son travesuras”, afirma el presentador, “parece que has cometido un crimen”, asegura.

Tras las críticas, lejos de amedrentarse, Vázquez ha amenazado con “subir otra de espaldas, con el culo al aire”. Amenaza que cumplió y tras la que se sacó una foto tras las mismas mosquiteras con el culo al aire.

“Si hay algo que no me gusta de las redes es que dejan al descubierto la cantidad de amargados que hay sobre la faz de la tierra”, afirma tajantemente. A raíz de esto, ha aprovechado para contar una anécdota de sus vacaciones: “Hoy mientras tomaba el sol he pensado en el dineral que me he gastado en muebles antiguos en el mercado de las pulgas de París. Y entonces, como una premonición, ha pasado delante de mí un señor más de 50 que de 40 que me ha obligado a levantarme de la hamaca y a darle codazos a mi acompañante para que lo disfrutara ella también”. Finalmente ha concluido admitiendo que “las grietas del tiempo me están pareciendo tan conmovedoras como atractivas”.

NUEVA TEMPORADA DE ‘GH VIP’

Jorge Javier Vázquez volverá a presentar 'GH VIP'. Mediaset ya ha sacado a la luz un avance en el que el presentador de 'Supervivientes' y 'Sábado deluxe' está probando las cámaras mientras nos vigila con una mirada un tanto inquietante.