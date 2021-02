Jorge Javier Vázquez y Ágatha Ruiz de la Prada ponen en jaque a Antena 3 en el 'Deluxe': “Eso es verdad"

Cuando arrancaba este domingo el 'Deluxe', Jorge Javier Vázquez recibía a Ágatha Ruiz de la Prada. Una de las diseñadoras más importantes de nuestro país. Durante la entrevista, De la Prada abordó numerosos asuntos de actualidad y también de su vida personal. Un personaje mediático que ha concedido en numerosas ocasiones entrevistas en los medios de comunicación.

La diseñadora sorprendió este domingo en Mediaset porque corroboró una crítica que hizo el presentador a la competencia: Antena 3. Así se refería Vázquez a este medio de comunicación: "No vayas más a Antena 3", decía. De inmediato, De la Prada respondía lo siguiente, corroborando la mala sintonía que tiene con esta televisión: "Eso es verdad. Oye, me tratan mal".

La referencia que hacía Ágatha a Antena 3 se debe a su participación en 'El Desafío', donde tuvo que enfrentarse a algunos retos que requerían horas de ensayo. El jurado compuesto por Tamara Falcó, Juan del Val y Santiago Segura incidió en que la madrileña no había hecho bien su trabajo en el programa. Del Val fue especialmente crítico con la estilista y todavía sigue esperando una disculpa por esas palabras.

En el 'Deluxe', De la Prada también aprovechó para referirse en estos términos a Isabel Gemio por la última entrevista que le concedió: "Fue muy antipática. En directo delante del público me dijo de todo, me dijo que mi vida era un paripé".

Varios frentes abiertos que le han venido en los últimos tiempos a Ágatha Ruiz de la Prada y que quiso aclarar con Jorge Javier Vázquez en 'prime time'.

Ágatha también charlaba recientemente con los compañeros del diario ABC, donde ha explicado su punto de vista sobre el escritor tras su paso por el formato de Antena 3.

Reconociendo que su faceta como cantante y bailarina no es buena, Ruiz de la Prada está enfadada con las diferentes valoraciones que Juan del Val ha vertido sobre su paso en el concurso, señalando incluso que llegaron a ser insultantes en algunos momentos del programa: "Juan del Val no tiene sentido del humor ni es educado. Va de intelectual, pero no lo es. Yo he tenido la suerte de conocer a todos los intelectuales de este país: Umbral, Cela, Gala, Aranguren... él no es ni una imitación barata. Prefiero a Jorge Javier Vázquez".