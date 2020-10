Jorge Javier habla sobre un futuro fichaje de Albert Rivera en Mediaset: "Lo veo comentando realities"

"Ahora solo falta que se desmelene y fiche por Mediaset", ha confesado ​Jorge Javier Vázquezen su blog de 'Lecturas' refiréndose a Albert Rivera. No es la primera vez que arremete contra el ex líder de Ciudadanos. En otras ocasiones, ha preferido utilizar su poder como presentador en'Sálvame'para dedicarle unas palabras, pero, esta vez, ha decidido enviar una mensaje al ex político a través de su columna.

"Albert Rivera ha vuelto. ¿Para qué?, me pregunto. Para sí mismo, me respondo", ha comenzado diciendo el presentador, haciendo alusión a que no entiende que pretende Rivera al volver a posicionarse en el foco mediático de la actualidad.

"Vuelve guapo y lozano que es lo único que puedo decir de él porque de todo el maratón de entrevistas que se ha pegado esta semana para promocionar un libro no he visto ni una. No me interesa nada su vertiente política. Lo que opine sobre España, el rey, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o la aurora boreal me la trae bastante al fresco", ha opinado Vázquez muy tajante.

"A mí lo que me podría hacer gracia de Rivera es verlo comentando realities. Pelearse con esa vena tan pandillera que exhibía en el Congreso contra uno de los solteros de 'La isla de las tentaciones' o haciéndose un polígrafo basado en chismes costumbristas de su antigua profesión", ha reconocido.

"Albert Rivera es demasiado joven para convertirse en un jarrón chino y demasiado guapo para no prodigarse en platós escandalosos rebosantes de fluidos libidinosos. Ha dejado la política –bueno, más bien al contrario– y dice que está feliz. Muy bien. Ahora solo falta que se desmelene y fiche por Mediaset.Lo veo más haciendo pandilla con Kiko Matamoros que convertido en la conciencia de un país que está hasta las narices de Pepitos Grillos", ha sentenciado el presentador del espacio de Telecinco.

El presentador lanza una pulla a Rivera

El pasado martes, el presentador quiso mandar otro mensaje a Alber Rivera. Dada la mala tasa de audiencia que obtuvo la entrevista del abogado con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya', Jorge Javier aprovechó para lanzar una pulla a Rivera: "Cuidado que Albert Rivera baja la audiencia". Asimismo, antes de dar paso a la publicidad, dijo lo siguienete: "Vamos a seguir escuchando a Albert Rivera con devoción".

Esto se debe a que, comparando la visita de Rivera con la de Lydia Lozano, sus datos fueron muy bajos. La colaboradora obtuvo un 16% de share mientras que el ex político solo alcanzó un 11,3%, quedando por detrás del programa dedicado a Jesús Vázquez y a Revilla.