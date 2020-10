Jorge Javier desvela en directo una de sus reuniones más duras con Vasile en Telecinco: "No son fáciles"

Este miércoles, Jorge Javier Vázquez y María Patiño se reencontraron en 'Sálvame' después del enfrentamiento que protagonizaron la semana pasada por proponer a Chelo García Cortéssustituir a la presentadora en 'Socialité' como un prueba de 'Quiero dinero'. Fueron las bromas de Vázquez las que hicieron estallar a Patiño y las que convirtieron el plató en una batalla entre ambos.

Sin embargo, días después, los comunicadores se reconciliaron en 'Sábado Deluxe'. Durante el programa, entre lágrimas, Patiño confesó a su compañero que estaba pasando por un delicado momento profesional. Es por esto por lo que en su reencuentro en el espacio de Telecinco, al haber hecho las paces, la periodista siguió abriéndose en canal con Vázquez.

"Esta mañana cuando me he levantado no quería venir a trabajar, pero he hablado con Alberto y me ha dicho algo que me ha hecho reaccionar, que hay mucha gente jorobada ahora", reveló tras aclarar que era la segunda vez que se veía en esta situación.

Además, contó que Ana Rosa Quintana es uno de sus grandes apoyos en estos momentos: "Nunca olvidaré lo bien que se portó conmigo y en esta ocasión lo mismo". Asimismo, reconoció que sus preocupaciones tienen que ver con su vida privada, por circunstancias ajenas a su situación profesional.

"He ido poniendo parches, me he aislado de gente... Soy solitaria pero tengo que decir que la reacción de la gente ahora... Hay veces que necesitas que te digan 'te quiero' y esa reacción la hubo", declaró. "Le pedí dinero a mi padre y él no me lo dijo nunca pero pidió un préstamo, por eso me juré que nunca volvería a pedir dinero", afirmó a la vez que reconocía que por este motivo tiene tanto miedo a perder su trabajo.

'Sálvame' (Telecinco)

La confesión de Jorge Javier Vázquez

Después de escuchar las palabras de su compañera, el presentador de 'Sálvame' decidió sincerarse como una manera de apoyo a Patiño, ya que entendía perfectamente por lo que estaba pasando: "En esta profesión, cuando pasan años y te asientas, sí que es verdad que notas que no cuentan contigo, que sientes que no te dan el espacio que tú crees que te mereces, no te dan el lugar".

"Y, a veces, ves enemigos donde no los hay. Son enemigos imaginarios, porque no existen, no los hay. Son más cosas tuyas que tienen que ver con el miedo. El miedo a que nuestro trabajo se acabe", agregó.

"A mí el 'clic' me hizo cuando yo esa conversación la tuve con Paolo Vasile. Él me dijo lo mismo que yo le dije a María Patiño: 'Te vamos a arropar'. Porque son procesos complicados, no son fáciles. Esta es una profesión en la que hay muchísima inseguridad, estás siempre pendiente de gustar, de que te sigan llamando para trabajar, de muchas cosas", concluyó Vázquez, consiguiendo animar a la colaboradora.