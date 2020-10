El puesto de María Patiño en riesgo: Chelo García-Cortés presentó el tercer programa más visto de 'Socialité'

Este sábado, con motivo de su prueba en 'Quiero dinero', Chelo García-Cortés tuvo que sustituir a María Patiño en 'Socialité' a cambio de recibir una cantidad de 1.500 euros. La colaboradora de Telecinco se mostró muy nerviosa ante este nuevo reto y más después de que Patiño le pidiera que lo hiciese bien para no perjudicar sus datos de audiencia.

Sin embargo, la presencia de García-Cortés al frente del espacio no ha bajado los datos, sino que ha logrado obtener el tercer mejor dato de la temporada, con un 16% de share en Telecinco y con 1.445.000 espectadores. De esta manera, el trabajo de García-Cortés como presentadora provocó una mejora de +0,2 puntos. Esto se puede ver contrastado con los datos del programa del fin de semana pasado, en el que Patiño logró un 15,9% y 1.318.000 espectadores. Solo hay dos días mejores en el curso actual, el sábado 10 y domingo 11 de octubre (16,9% y 17,5%).

Esta participación de la periodista en el espacio de Telecinco, sustituyendo a su compañera, comenzó como un juego, dado que aceptó ponerse en su lugar como un reto. A pesar de ello, García-Cortés cumplió con su labor y recibió muy buenas criticas por parte de los espectadores. Además de ser el tercer programa con más cuota de la temporada, muchos usuarios comentaron en redes sociales su gran profesionalidad. Asimismo, algunos manifestaron que la preferían a ella antes que a Patiño.

"¿Chelo se está comiendo con patatas fritas a María Patiño? ¡Efectivamente!", comentaba un tuitero. "Querían humillar a Chelo y ella lo está haciendo genial y se está metiendo al bolsillo a toda la audiencia de este programa", decía otro. "Que bien lo estás haciendo te mereces un 20% de audiencia", "Poco se habla que Chelo parece que esté presentando Socialité de toda la vida y mejor que María Patiño", "Ojalá Chelo presentando siempre", manifestaban.

El pique de María Patiño

"Pues nada, el sábado me puedo levantar más tarde, irme al gimnasio a hacer yoga y luego a la peluquería", comentó Patiño en 'Sálvame' cuando le dieron la noticia de su sustitución. La presentadora reconoció que se sentía "jorobada" y que no iba a ver el programa, ya que lo consideraba una "humillación": "No lo voy a ver, me sentiría humillada. Ya que me quitan mi programa, voy a ser egoísta y a mimarme un poco".

"A ningún presentador le gusta que le quiten su trabajo, a no ser que lo haga mal. Ahora, solo digo que no baje una décima, hay mucho trabajo de un equipo detrás", aseguró la periodista tras reconocer que no le hacía gracia ser sustituida. No obstante, parece que los datos de audiencia no han sido un problema.