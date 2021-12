Jorge Javier, en defensa del Gobierno ante las acusaciones de una colaboradora: "¡No se puede decir!"

La situación de La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja sigue acaparando todos los espacios informativos. Es por esto por lo que, este lunes, 'Sálvame' ha vuelto a trasladar a Lydia Lozano a la isla para informar en primera persona lo que está sucediendo. A pesar de las críticas que recibió por ello la anterior vez, el programa de Telecinco ha vuelto a apostar por la colaboradora.

"Tengo que decir que estoy encantada de estar aquí, porque una vez más, 'Sálvame' da visibilidad a la tragedia", comenzaba diciendo la tertuliana, dado que le resulta muy emocionante el volver a su tierra en estos momentos tan complicados. Nada más empezar, Lozano quiso hacerse eco de la falta de ayudas para los palmeros que se han visto afectados.

"Me siento muy orgullosa de todos los palmeros, pero las ayudas no están llegando y te cuentan cada cosa que se te parte el alma. Yo por supuesto que no lo voy a politizar, pero hay gente que se ha quedado sin casa y le siguen cobrando autónomos. Pues yo lo denuncio públicamente. Hay gente que me ha contado que, gracias a su seguro, han podido comprar algo para vivir. Todo lo han perdido. Que se agilice todo. Se tiene que agilizar todo", denunciaba la colaboradora.









"¿Pero lo sabemos a ciencia cierta?"

Sin embargo, estas palabras no fueron bien recibidas en el plató de Telecinco, concretamente por Jorge Javier Vázquez. Para sorpresa de los presentes, el conductor del espacio salió en defensa del Gobierno ante las palabras de su compañera: "Parezco el portavoz del Gobierno, sin ser yo nada de eso. No se puede decir de una manera categórica que las ayudas no están llegando. Supongo que las ayudas estarán llegando según su curso. En este caso todos querrán que haya más rapidez y más celeridad".

A pesar de ello, muchos no se mostraron de acuerdo con el presentador. En el caso de Alonso Caparrós, acusó al Gobierno de tener "poca credibilidad" a la hora de ofrecer ayudas a la población que se ha visto afectada por catástrofes naturales, como es el caso de los palmeros. Estas palabras volvieron a alterar a Jorge Javier, que volvió a frenar a su compañero.

"¿Pero lo sabemos a ciencia cierta? Es que no podemos decir que no están llegando ¿Lo sabemos? No", decía el presentador muy tajante, visiblemente ofendido con la actitud de los colaboradores. "Sea como sea, para la gente que lo ha perdido todo, cualquier minuto es tarde", zanjaba el presentador para cortar el debate.