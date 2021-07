Jorge Javier no da crédito al conocer una noticia que le afecta en lo profesional: "¿Qué le pasa a Telecinco?"

Mediaset y Atresmedia se encuentran en plena batalla desde hace meses para hacerse con el liderazgo. Por el momento, Telecinco continúa manteniendo el primer puesto. Sin embargo, los nuevos formatos que se incorporan en la parrilla de Antena 3 han ido restando ventaja.

Por esto motivo, estos últimos meses, ambas cadenas no han dejado de comunicar cambios en su programación para intentar enfrentar sus formatos estrella a los de su rival. Cada vez que una de las cadenas incorporan un potente formato, la otra coloca en la misma franja horaria otro con un éxito similar. Esta es una estrategia que se está haciendo muy a menudo, concretamente Telecinco, dado que ve peligrar su primera posición.

Es por esto por lo que las cadenas también están preparando los formatos con lo que enfrentarse a la programación de verano. En este caso, Telecinco ha decidido recuperar 'La última cena'. El formato culinario de La Fábrica de la Tele regresará este jueves con nuevos participantes y, esta vez, ajenos al mundo de 'Sálvame'. Por el momento, solo se sabe que participarán Isa Pantoja, Alba Carrillo y Lucía Dominguín, aunque todavía faltan nombres por desvelar.

La cadena ha anunciado que será Paz Padilla la encargada de ponerse al frente de este programa, en vez de Jorge Javier Vázquez como en la anterior edición. La primera temporada del programa fue conducida por Jorge Javier, quien fue sustituido por Carlota Corredera cuando él se convirtió en concursante. No obstante, esta vez, parece que el espacio se ha decantado por la actriz y ha decidido dejar al presentador a un lado. Una noticia que ha pillado a Jorge Javier totalmente en fuera de juego.





"¿Ah, que lo presenta Paz?"

El presentador se ha enterado de la noticia en pleno directo, lo que le ha dejado algo descolocado. Este martes, David Valldeperas aseguró que iban a confirmar, en 'Sálvame', los primeros concursantes de esta nueva edición de 'La última cena', lo que sorprendió al presentador. "¿Trabajo el jueves?", preguntó el conductor del espacio de Telecinco al no saber lo que estaba pasando.

El comunicador solo contaba con ponerse al frente de 'Supervivientes' y 'Sálvame' esta semana. No obstante, los presentes le confirmaron que el jueves no tenía que acudir a las instalaciones de Mediaset porque era Paz Padilla la encargada de ponerse frente al programa. "¿Ah, que lo presenta Paz?", preguntó Jorge Javier sin dar crédito. "¿Qué le pasa ahora a Telecinco que me quita todos los programas?", agregó en forma de reprocha a la cadena.

"Esto era mío", decía el presentador entre risas tras ver la promo en la que sale Padilla. "Verás que al final no voy a presentar ni la gala de Supervivientes. Ya llevo tres, Rocío, contar la verdad para seguir viva, La última cena...", recordaba el comunicador, haciendo referencia a los programas que había empezado presentando pero ya le habían quitado. "Escucha, torres más altas han caído. Todo lo que sube, baja", zanjaba, tomándose con humor el que Mediase haya decidido prescindir de él una vez más.