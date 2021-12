Jorge Javier corta el Deluxe tras la seria acusación personal de Massiel: "Oye, por favor, por ahí no vayamos"

El presentador de 'Sábado Deluxe', Jorge Javier Vázquez, se lanzaba a parar el programa este fin de semana después de la seria acusación personal que ha recibido de la entrevistada, la cantante Massiel. Y es que ambos se encontraban hablando del artista Miguel Bosé y de su lado personal y más polémico cuando el comunicador catalán se ha lanzado a acusar al autor de 'Bandido' de “maltratar a todo el mundo”, algo que ha parecido no hacerle mucha gracia a la ganadora de Eurovisión.

Massiel, a Jorge Javier: “Tú eres un maltratador”



Y es que la refriega entre ambos comenzaba cuando Jorge Javier lanzaba un duro comentario sobre Bosé que no parecía gustarle a la entrevistada: “No se puede maltratar a todo el mundo por ser Miguel Bosé”. Rápidamente Massiel sacaba la réplica a relucir en forma de acusación directa al presentador del programa, al que denunciaba como un “maltratador” laboral. “Tú has sido un gran maltratador de la gente”, le contestaba.

Vázquez, atónito, se quedaba boquiabierto en directo y no acertaba a responder otra cosa que no fuera: “Oye, por favor... Por favor...”. “Que quieras que nos respetemos no quiere decir que tú no tengas un lado también tremendo de vez en cuando”, se explicaba la entrevistada, mientras Jorge Javier le recriminaba que las acusaciones eran falsas. “No no, por ahí no vayamos”. “Si no vamos a ir más que un rato, pero tú tienes lo tuyo”, le insistía la cantante.

En ese momento el comunicador hacía un llamamiento a la dirección y al equipo que hacen el 'Deluxe' para que alguien saliese a desmentir o a confirmar las acusaciones de la invitada en pleno directo: “No, por ahí no vayamos Massiel, perdona, que salga una persona de mi equipo...”. No obstante, Massiel parecía tener claro que no se iba a dar dicha situación: “No se van a atrever nunca”.

La opinión política de Massiel



A la pregunta sobre su posición ideológica y política, Massiel era muy franca en el 'Deluxe', donde ya criticó a Irene Montero en su visita hace un año. “Mira, yo soy una mujer a la que le gusta que todo el mundo tenga una casa, un trabajo y opción a una sanidad pública y a una educación gratuita. El partido que dé eso, a ese partido lo voy a votar”

Además, Massiel se refería a la vicepresidenta segunda del Gobierno, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que este sábado asistía a un encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano: “Es que este Gobierno, la parte podemita no me interesa para nada. Llevan una vida que no tiene nada que ver con lo que predican”, comentaba. Jorge Javier replicaba que a él sí que le gustaba la ministra, a lo que la artista contestaba: “Sí, desde que se pone trajes de 4.000 euros y se peina y se tiñe, también está estupenda”.