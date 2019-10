Massiel desvela en el Deluxe el duro golpe que le ha dado la vida y sus miedos

MADRID, 13 (CHANCE)

Anoche se sentaba en el plató de Sábado Deluxe Massiel, aunque lo hacía con una pierna en alto debido a una reciente operación, nada impidió que la cantante hablara alto y claro sobre su vida, sus miedos y algunas de las personas que ya no están a su lado.

"Se va muriendo la gente que más he querido", reconocía una emocionada Massiel, que desvelaba que estaba muy afectada por la reciente muerte de su de sus mejores amiga, la mujer de Antonio Molina, lo que define como "uno de los mayores palos que me ha dado la vida". Una perdida a la que se suma la de otro buen amigo, Camilo Sesto. La cantante ha asegurado que Camilo "solo quería estar con su hijo", pero apunta a que "a lo mejor el hijo no salió con él quería".

Sobre su propio futuro, Massiel declara: "Me dan miedo los años y sobre todo si me quitan la memoria" y con el carácter que la define sentencia: "Espero que la eutanasia sea legal pronto para poder irme cuando me de la gana".

Massiel también ha reconocido que no ha tenido una vida fácil y que es ahora más feliz que hace 30 años, a excepción del nacimiento de su hijo. La cantante también ha jugado al misterio del por qué se retiró de la música y aunque no ha querido desvelarlo asegurando que lo reserva para sus memorias, apunta: "el motivo se debe a dos personas íntimas amigas",