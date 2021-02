Jorge Javier y Belén Esteban vuelven a enfrentarse por lo que aparece en el móvil: "Lo estoy viendo"

Tras reconciliarse hace unos meses por sus diferentes ideas políticas, Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban han vuelto a reavivar su conflicto en una discusión en 'Sálvame'. Estas últimas semanas, la guerra entre María José Campanario y la colaboradora del espacio ha acaparado todos los programas del corazón, además de convertirse en el detonante del enfrentamiento entre el presentador y Belén.

"La arruga es bella y me encanta", decía la colaboradora de Telecinco a cámara, contestando así a Campanario. La Princesa del Pueblo aprovechó su participación en el programa para enviar un mensaje a la mujer de Jesulín de Ubrique, quien había hecho un comentario sobre ella haciendo referencia a sus arrugas.

Tanto el conductor del espacio como los colaboradores se mostraron confusos, dado que nadie sabía por qué su compañera estaba diciendo eso. No obstante, poco después, la polémica imágen de Belén que estaba circulando y por la que contestó eso a Campanario, llegó al móvil de Jorge Javier. Para poner en contexto a sus compañeros,el comunicador fue a enseñársela a Kiko Hernández, lo que no gustó a la colaboradora.

"Soy yo ¡Lo estoy viendo!", exclamó Belén, frenando así al presentador. "Es que le estaba enseñando la foto. Es que no sabía a que te referías", se justificaba el conductor del espacio. "Ya, ya, si me da exactamente igual", le contestó la colaboradora, aparentemente cabreada. "¿Te has enfadado?", le preguntaba Jorge Javier, algo preocupado.

"Hombre, es que yo no me cachondeo de fotos tuyas ni se las enseño a nadie. Sinceramente", le respondió Belén, corroborando su cabreo. "¿La foto era de lo que se metían...?", cuestionó Hernández, a lo que Jorge Javier asintió para que no continuase la pregunta y no desvelar más al respecto. "Es que esto no lo había visto nunca", aseguraba el presentador sorprendido. "Pues, hala, ya lo tienes", sentenciaba su compañera.

"Me molesta que lo enseñes porque yo de ti no hago coñas. Y también me mandan fotos y pero te las puedo enseñar a ti, pero no se las enseñaría a mis compañeros", seguía reprochándole la colaboradora. "Esto, de verdad, si te molesta, no lo vuelvo a hacer. Y pido tus disculpas", se disculpaba el comunicador. "No te preocupes", le contestaba Belén, aunque no parecía perdonarle. "Me sabe mal que te quedes así, Belén. Si sé que te sabe mal…", agregó Jorge Javier.

"Me doy cuenta de la clase de persona que eres"

Sin embargo, la aludida no se creía las disculpas de Jorge Javier y decidió cortar sus insistentes disculpas. "Jorge, ya. No pasa nada", cortó ella. Ante el tenso momento, Hernández asumió su parte de culpa y aclaró que había sido culpa suya por preguntar "que fotografía era la que habían colgado de Belén".

"Belén, te lo prometo, que lo siento... ¿No me crees? Si a ti te hace daño a mi no me hace gracia que lo pases mal", le preguntaba y Belén negó con la cabeza para después lanzar un comentario que haría explotar la discusión entre ambos: "No, no te creo, claro que no te creo. Tengo muchas cosas tuyas y en mi vida he enseñado nada".

"Pues mira, te voy a decir algo. Me parece muchísimo peor esto que acabas de decir tu ahora... Así me doy cuenta de la clase de persona que eres, te he pedido perdón y no eres capaz de aceptar las disculpas. Mira tía ¡Paso! Me has demostrado cómo eres ¿Me vas a decir tú a mí que tienes fotos mías avergonzándome?", le replicaba Jorge Javier muy molesto.

Bronca de Jorge Javier y Belén Esteban.



En este caso me posiciono claramente del lado de Belén.



Jorge es muy bromista, pero las bromas a veces cansan, y por mucho cariño que le tengas a una persona no puedes permitir según que cosas.#yoveosálvame

pic.twitter.com/e7vshSjfQq — Sr. Patiño (@nodejodesonar) February 16, 2021

La polémica foto de Belén Esteban

"De mí puedes enseñar lo que te salga de las narices pero ese tipo de comentarios a mí me demuestran qué clase de persona eres ¡Venga ya las tonterías estas!", le cortaba el presentador cada vez que Belén intentaba justificarse. Al escuchar sus palabras, la colaboradora se mostró afectada y con los ojos llenos de lágrimas.

"¿Solo a ti se te pueden aceptar las disculpas? ¿Los demás no? Pues chata, conmigo no, porque te las he pedido de corazón. Y, ahora, no me llores porque me da igual. Porque ya me sé que el lloro funciona muy bien en cámara. A tomar por saco con la bicicleta", seguía diciendo el conductor del espacio. La colaboradora reaccionó levantándose de su asiento y abandonando el plató muy dolida.