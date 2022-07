Jorge Fernández señala a dos espectadores por lo que hacen en 'La Ruleta' cuando creen que no les ven

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un llamativo momento junto a dos miembros del público. Tras resolver uno de los paneles, llegó el turno de Joaquín Padilla sobre el escenario, dado que interpretó un tema que animó a todos los presentes en el plató. El músico hizo su propia versión de 'Acalorado', tema de Los Diablos de 1974, junto al resto de la banda del programa de Antena 3.









"¿21 años y os sabéis la canción entera?"



"¡Brutal!", exclamaba Padilla. "¡Brutal!", le repetía el presentador. "Brutal donde las haya", insistía el cantante. "Es que es otro gran tema de Los Diablos. Han tenido muchos, eh", señalaba el conductor del espacio. "Clasicazo donde los haya", aseguraba el músico. "Yo no sé si es un éxito del verano o no, porque es de 1974 y no sé si era del verano. Aunque luego en verano se escuchaba mucho", agregaba el presentador.

Fue en ese momento cuando el comunicador no pudo evitar señalar un detalle que le llamó mucho la atención entre los espectadores: "¿Sabes lo que me ha hecho mucha ilusión?". "Cuenta", le pedía Padilla. "Ver a estos dos chavalitos tan jóvenes, que no se están enterando de que les estoy señalando a ellos. A ti, a ti. ¿Cuánto años tenéis?", señalaba el presentador.

"¿21 años y os sabéis la canción entera?", les preguntaba Fernández muy alucinado, ante lo que ellos asintieron. "¿O era el estribillo que os sonaba? Porque de 1974 con 21 años... Y la estabais cantando como locos. Me ha gustado, me ha gustado. Muy bien chavales", reconocía el presentador, quien pidió un aplauso para los dos jóvenes que habían llamado su atención. "¡Muy bien! Además, la estaban disfrutando, no solo cantando. Estabais con un buen rollo. No solo el reguetón. Muy bien ¡Hay esperanza!", celebraba el presentador, señalando que no solo escuchan la música que triunfa en la actualidad. "Que la buena música se imponga otra vez", pedía.