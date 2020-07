Jorge Fernández y su secreto para ser feliz a pesar de su enfermedad

Es uno de los presentadores más queridos de la televisión, y el encargado de uno de los programas que tiene pinta que veremos en nuestras pantallas durante mucho tiempo. Jorge Fernández, sería el novio que todo padre quiere para su hija, ya que no suele protagonizar ninguna polémica y todo lo que se ve de él en pantalla parece reflejarse en fuera de ella.

El que fuera Mister España, y exjugador profesional de baloncesto, ha vuelto a disfrutar del día a día, de la televisión y de su hobby favorito, el deporte, después de reponerse a una enfermedad. Era el propio Fernández quien hace unos días hablaba de su problema a través de las redes sociales: "Yo me negué a aceptar esta mierda. Ningún médico os puede mandar a casa diciéndoos que tenéis fatiga crónica. Tenéis que buscar el por qué. SIEMPRE!!! Porque en medicina siempre hay un por qué… Yo lo encontré porque no me di por vencido, no me rendí", decía tras llevar varios años combatiendo contra la enfermedad de Lyme, y también, tras encontrar mercurio dentro su organismo por la ingesta continuada de pescado continuado.

El secreto de la felicidad de Jorge Fernández

Tras estos problemas de salud, Jorge se toma la vida con mucha más filosofía e intenta disfrutar de los pequeños placeres de la vida como su trabajo, la compañía de su pareja, de su hijo, o de su hobby favorito, los deportes extremos. En invierno es habitual encontrarse con fotos esquiando del presentador de 'La ruleta de la suerte'. En verano cambio los esquís por la tabla de windsurf.

Así lo ha mostrado también en sus redes sociales con un mensaje muy positivo y donde desvela lo sencilla que es la felicidad para él. Parece que Jorge se está formando como coach motivacional: "Hoy ha sido un día ESPECTACULAR! Las condiciones ya pintaban bien desde la mañana. Iba predispuesto a tener un gran día de windsurf. Nada más meterme al agua y empezar a planear he sentido paz", comenzaba relatando el alicantino de nacimiento.

"He esbozado una sonrisa y me he dejado llevar. Mi tabla, mi vela, el mar, el viento y yo. Eso me genera paz. La mayoría de la gente se pasa la vida buscando esa ansiada “felicidad”, pero sinceramente creo que se salta un paso. La búsqueda primero de la paz. Paz mental y paz corporal. Estar en paz contigo mismo. Aceptarse y perdonarse es el primer paso", reflexionaba sobre la importancia de la salud mental para poder afrontar el día a día.

"Como veis, hacer cosas que nos apasionan influyen directamente en nuestra salud. Y hoy no hablo de alimentación, deportes de fuerza o descanso. Pero son parámetros que también debemos tener en cuenta para mejorar nuestra salud integral. Hay que hacer cosas que nos apasionen cada día Cambiemos nuestra manera de hablar: Queremos estar CRONICAMENTE SANOS, y no como solemos escuchar, crónicamente enfermos. Y para conseguirlo, todo cuenta!!·, termina animando el que en su día fuese modelo.

Estas palabras han sido aplaudidas por sus seguidores que no han dejado de agradecer estos consejos, y también la forma en la que Fernández las transmite escribiéndolas. Quizás a todas las facetas que ya se le conocen al presentador hay que añadirle algún día la de escritor de un libro de autoayuda.

