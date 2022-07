Jorge Fernández de 'La Ruleta' revela cuál es la presión más grande que ha sufrido: "Lo que pasa..."

Jorge Fernández, presentador de 'La Ruleta de la Suerte' ha hecho un repaso por su vida y su trayectoria profesional a través de una entrevista concedida a El Mundo. De su infancia, explicaba Fernández, se crió en un ambiente "politizado, entre manifestaciones, huelga de presos de ETA, pelotas de goma y bombas. Fui más feliz que nada. Hasta que tuve los 18 años no fui consciente de la politización".

La cara visible de este histórico formato en la pequeña pantalla española explicaba que la mayor presión que ha soportado en su vida es la presión de la audiencia. Aunque matizaba. "Lo que pasa es que nosotros vivimos en una especie de burbuja. Si todos los días estás por encima del 20% esa presión no existe pero cuando vienes al plató vuelve. Yo me meto la presión de que soy la cara visible de un equipo de mucha gente, de gente que lleva 16 años y que si el programa baja no solamente me voy yo a la calle". En el baloncesto, contó al diario anteriormente citado, "tampoco era de los que más jugaba. Más presión tengo por ser padre. Mi hijo acaba de terminar la etapa de los 18, va a entrar en la Universidad... Hemos acabado un ciclo: yo tenía que darle la oportunidad de que estudiase lo que quisiera".









Cuando comenzaba a caminar 'La Ruleta de la suerte', explica Fernández, "en las redes pensaron que tenía que ver conmigo que quitasen los Simpson y no veas como me insultaron". Una época que pasó. Su primera oportunidad en la televisión le vino de la mano de María Teresa Campos. "Me hizo una entrevista y según acabó me dijo: Quiero que vengas a mi programa para presentar Día a Día". Y ahí comenzaría su estrellato.









Respecto a la enfermedad que padece y por qué desveló que la tenía indicó que se le veía con 12 kilos menos "y decían cosas que no eran. La gente por la calle me preguntaba. Para una persona que sale todos los días en la tele... no lo quería hacer, pero también me lo recomendaron los médicos". Su enfermedad, su carrera profesional, su infancia, sus presiones... muchas aristas de Jorge Fernández. Algunas conocidas, otras menos. Pero ahora públicas ante la audiencia.

Jorge Fernández revela el alimento que le causó su grave enfermedad: "Lo he quitado de mi dieta"

"Tres años es mucho tiempo viéndote mal, cada vez peor, sin que nadie sepa lo que tienes. No podía levantar ni un vaso. Me dolía todo. Mi cuerpo rechazaba hasta el agua. No podía verme en el espejo. Sentía un rechazo hacia mí mismo brutal. ¡Cuántas lágrimas he soltado antes de salir a grabar! Tenía que haberme retirado del programa porque estaba fatal, pero soy muy cabezón", contaba para una Hace cinco años, la picadura de una garrapata, que derivó en la enfermedad de Lyme , le hizo perder entre 12 y 13 kilos. Una situación que le llevó a replantearse su vida y también visitar a muchos médicos hasta que dieron con lo que le ocurría.No podía levantar ni un vaso. Me dolía todo. Mi cuerpo rechazaba hasta el agua. No podía verme en el espejo. Sentía un rechazo hacia mí mismo brutal. ¡Cuántas lágrimas he soltado antes de salir a grabar! Tenía que haberme retirado del programa porque estaba fatal, pero soy muy cabezón", contaba para una entrevista en Men's Health.