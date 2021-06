Jorge Fernández habla del origen de su enfermedad crónica: "Nunca lo imaginé"

El presentador de 'La Ruleta de la Suerte', Jorge Fernández, ha hablado abiertamente de su enfermedad y del origen de la misma. Hace ya un año, el presentador se sinceró y habló de la enfermedad de Lyme, que le había provocado una gran pérdida de peso y que tanto le había afectado a nivel personal y profesional.





Ahora, y a través de sus redes sociales, ha hablado abiertamente sobre el origen de esta patología crónica. El conductor del programa de Antena 3 ha compartido un mensaje de la Asociación Lyme España, que a su vez ha adjuntado una noticia del Periódico de Aragón, en la que consta que se desinfectarán las zonas verdes de Zaragoza de las garrapatas. "Habría que hacerlo en todos los parques de todas las ciudades. Yo tampoco me imaginaba que una picadura de una garrapata que no sabes dónde está, me iba a dejar con una enfermedad crónica", ha escrito el presentador de Antena 3 en su cuenta de Twitter.

Habría que hacerlo en todos los parques de todas las ciudades. Yo tampoco me imaginaba q una picadura de una garrapata q no sabes dónde está, me iba a dejar una enfermedad crónica. https://t.co/QepfQaLqnZ — Jorge Fernández (@JorgeFdezTV) June 22, 2021





Tras años de recuperación y mucho entrenamiento, el presentador de 'La Ruleta de la Suerte' ha contado recientemente cómo ha logrado superar la enfermedad y saber sobrellevarla hasta recuperar su normalidad.





"Hace tiempo que hice público que yo padecía la enfermedad de Lyme. Hoy es 17 de Mayo, Día Internacional de la lucha contra La Enfermedad de Lyme. Es una enfermedad crónica infecciosa causada por algunas bacterias del género 'borrelia' transmitida por las garrapatas. No todas las garrapatas transmiten esta enfermedad ( ya que debe de estar infectada) pero cada vez es más común en nuestro país", ha comenzado escribiendo Fernández.





¿Qué es la enfermedad de Lyme?

Se trata de una infección bacteriana provocada por la picadura de una garrapata. Según la web del Colegio Oficial de Veterinarios de España es "una enfermedad grave, de epidemiología compleja, transmitida por garrapatas del género Ixodes que se infectan a partir de roedores y aves que son los reservorios del patógeno (Borrelia burgdorferi) y existen más de 80.000 casos anuales en Europa".

Tras la picadura de una garrapata, entre los siete y catorce días siguientes de su incubación, pueden presentarse los primeros síntomas de la enfermedad como la hipersensibilidad a la luz y a los ruidos, cambios de humor radicales, ansiedad e insomnio. Hay casos en los que se pueden llegar a inflamar los nervios, producir parálisis facial e incluso causar problemas neurológicos como meningitis. La enfermedad suele tratarse, una vez diagnosticada, con antibióticos específicos y concretos.