Jorge Fernández corta 'La ruleta de la suerte' al indignarse con sus compañeros: "Me clavan el puñal"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos.Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un llamativo momento. Esto ha sucedido cuando el presentador se disponía a dar la pista de uno de los primeros paneles y ha interrumpido de pronto el programa para manifestar su indignación con el equipo del programa de Antena 3. "Yo estaba todo el rato pensando: 'pues es que no me cae, que bien que este año me libro. Este año me libro y no cae'", comenzaba diciendo el comunicador muy irónico.

"¿Qué dije al principio del verano? Por favor chicos, no me pongáis la del tiburón, es la única canción con la que no puedo. Y veo aquí, ahora, 'para nuestro Jorge, con cariño'. Esa es la pista. Esa es la pista de mis compañeros que han puesto 'para nuestro Jorge, con cariño'", se quejaba entonces el conductor del espacio.









"Si soy sincero, me la esperaba"

"Yo os lo agradezco muchísimo, pero os lo hubiera agradecido mucho más si no hubiéramos tenido esta canción. Pero bueno, ya veo que hay que tenerla", agregaba el presentador, entre bromas. "Vale, lo agradezco activando el 'RuleVAR' y así os veo a todos y os lo agradezco a todos. Gracias chicos, muchas gracias por la pista", decía entonces, dando paso a la cámara que enfoca al equipo que se encuentra tras las cámaras.

"Si soy sincero, me la esperaba. Antes de que terminara el verano yo me la esperaba. Me clavan siempre el puñal", revelaba el comunicador, dejando claro que, a pesar de sus peticiones, intuía que iban a meter esa canción antes de dar por finalizada la edición veraniega del concurso. "Es que no me gusta esta canción, pero la voy a bailar como un poseso... La del tiburón, la que todos los años digo que la odio. Pues esa", zanjaba.

"Para nuestro Jorge, con cariño", repetía Fernández para dar comienzo a "los primeros 100 euros". Acto seguido, tras resolver el panel, la banda del programa comenzó a tocar "la canción del tiburón" y, tal y como prometió, el presentador comenzó a bailarla junto a los concursantes y Laura Moure, aunque con una sonrisa forzada para dejar claro que no era de su gusto.