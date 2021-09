Jorge Fernández da un toque a un concursante por su actitud en 'La Ruleta': "Lo siento, Jorge"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un llamativo con una concursante. Jennifer logró resolver uno de los primeros paneles del concurso y, tras varias malas tiradas de sus compañeros, consiguió hacerse con la victoria. En tan solo su primera tirada cayó en el gajo de 200 euros, lo que le ayudó a resolver el panel con una gran cantidad de dinero en su marcador.

Consciente de su buena racha, la participante se concentró en doblar la cantidad acumulada, lo que logró. Como consecuencia, estaba tan centrada que apenas escuchaba lo que el conductor del espacio le comentaba o aconsejaba. Con 1.400 euros en su marcador y con la pista 'Lo que diría tu abuela', Jennifer decidió dar la respuesta correcta: "Te pongo un poco más, queda lo mejor en la olla".









"No me has hecho ni caso en nada"

"Primera ola para ti", pedía el presentador al público por la gran jugada que acababa de hacer la concursante. "1.4000 más 100 que ya tenías, 1.500 ya eh. Nada más empezar el programa. Ya tienes 1.5000, no te los quita nadie y acabamos de empezar", le comunicaba el comunicador a Jennifer, alabando cómo estaba jugando hasta el momento.

"Ya lo tengo todo hecho, ya estoy tranquilísima", confesaba Jennifer, más relajada. "He aprendido una cosa, que, cuando estés tirando, no te voy a decir nada porque da igual", le abroncaba Fernández, en tono de broma. "Sí, es verdad", reconocía ella, dando la razón al presentador.

"No me has hecho ni caso en nada", insistía el comunicador, muy sorprendido por la actitud de la participante. "No", corroboraba la concursante. "Nada de nada, no me has escuchado si quiera", repetía el conductor del concurso de Antena 3, ya que Jennifer había hecho caso omiso de todos sus comentario e indicaciones. "Es verdad, lo siento... Lo siento, Jorge", se disculpaba ella. "No pasa nada. Si te llevas 1.500 en todos los paneles, no pasa nada", reaccionaba el presentador entre risas.