La azafata de 'La Ruleta' se queda a cuadros cuando un concursante interrumpe la prueba para ligar con ella

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández,Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez ha sido la azafata de 'La ruleta de la suerte' quien ha protagonizado un llamativo momento junto a un concursante. Todo ha sucedido a raíz del primer panel del programa y cuya pista era: "A mí me pasa". "Compramos la E", decía entonces Pablo. "Está muy bien elegida porque hay siete", le daba la enhorabuena el presentador.

Como es habitual, Laura Moure se dispuso a destapar las casillas en las que se encontraba la mencionada vocal. Fue entonces cuando, mientras la azafata iba de un lado a otro del panel descubriendo las letras, el concursante no puedo evitar dedicarle unas bonitas palabras: "¡Bonica! ¡Guapa!", exclamaba entonces Pablo.

"150", informaba Fernández con total normalidad e intentando obviar el comentario del participante. No obstante, al comunicador se le escapó la risa, la que fue acompañada por las carcajadas del concursante. "¿Estás ligando con Laura nada más comenzar el programa? Me ha dado la sensación ¿No?", preguntó el conductor del concurso de Antena 3 entre risas.









"Oye, tú a lo tuyo"

"Perdóname, es que es tan 'bonica", se disculpaba el concursante, lo que hizo reír a la azafata. "Ah vale, es que me ha dado la sensación, pero sí", señalaba Fernández. "Tan 'bonica', en 'murcianico'", contestaba entonces Moure, algo sorprendida pero agradecida por sus palabras. "Claro que sí", agregaba Pablo.

"Además, ella veranea en Murcia también", comentaba entonces el presentador. "¿En qué parte veraneas?", le preguntaba el concursante sin importarle estar en un programa de televisión. "No puedo decirlo ahora. Que entonces no puedo ir más", contestaba la azafata de 'La Ruleta'. "Ah bueno, ya sé porque no puedes decirlo, ya sé", justificaba el presentador a su compañera. "Claro", insistía ella. "Es verdad, no puedes", corroboró Fernández.

"Oye, tú a lo tuyo", le echaba la bronca el comunicador al concursante en tono de broma. "Que en qué parte veranea... Tú ya quieres quedar con ella", agregaba el presentador. "Que me despisto, me despisto", reconoció, entre risas, el concursante. "Pero tú solito además", opinaba el conductor del espacio. "Tiro, tiro", retomaba Pablo.