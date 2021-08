Jorge Fernández, en apuros por la decisión de una concursante en 'La Ruleta de la Suerte'

El concurso por excelencia de la primera hora de la tarde de Antena 3, lleva más de diez años de emisiones de éxito, que le han permitido regalar a los espectadores multitud de momentos para el recuerdo. En diversos momentos el programa consigue cautivar a la audiencia gracias a la pericia de sus participantes, otras veces a los errores que estos mismos cometen o la interacción con su público que casi se ha convertido en un protagonista más.

Los propios miembros del programa también suelen conseguir su cuota de protagonismo, gracias a su faceta cercana o hablar de sí mismos con toda naturalidad. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.





El último de ellos, recientemente, saltó a las páginas de los medios debido a su pasado, ya que el cantante fue miembro en los años 90 de la mítica banda Iguana Tango, que fue autora de hasta 7 números uno en las listas de éxitos en España. La canción más conocida del grupo es 'Te perdí' que permitió catapultarles a la fama y los hizo uno de los grupos más conocidos a principio de siglo.

Más recientemente, el cantante también sorprendió a la audiencia del programa al anunciar su adiós al formato que le ha devuelto a la fama. Joaquín Padilla ha decidido 'abandonar' el programa de las mañanas para pasarse a la tarde con el otro concurso estrella de la cadena 'Pasapalabra'. Eso sí, la audiencia puede estar tranquila porque solo lo hará durante unos programas, ya que participará como concursante siendo miembro del equipo azul.

Por lo tanto, los espectadores no pueden disgustarse, ya que seguirán disfrutando de los temas del músico, así como su presentador que no duda en bailar todo lo que toquen. En el programa de este miércoles, Jorge Fernández se ha convertido en protagonista involuntario al 'ayudar' a una concursante a aumentar su marcado particular.

El aviso de Jorge Fernández

El momento surgió después de que María se encontrase dubitativa al no saber si realizar una tirada más que le permitiese seguir acumulando dinero. Ella tras un momento de pausa e incertidumbre decidió seguir el consejo del presentador que le animaba a que intentase ganar más dinero.

"Uy, pues esto puede ser o muy bueno o muy malo", señaló el presentador alicantino. Tras pedirle a la concursante que dijese una consonante que acertó, la participante levantó la tabla del pez gajo destapando 600 €. La concursante que había sido animada por Jorge Fernández para realizar una tirada más porque solo llevaba acumulados 250 € le agradeció los ánimos, "¡Gracias, eh!", afirmó la concursante realmente contenta. "¡No me des las gracias!, porque si hubiese salido una quiebra tampoco me querría sentir culpable", dijo el presentador eximiéndose de toda culpa. La concursante amablemente le contestó "si hubiese salido una quiebra sería culpa mía".