Jordi González confiesa que tuvo que hacer frente a duros problemas económicos: "Perdí mis ahorros"

Jordi González ha vuelto a TV3 para recordar sus orígenes y ser entrevistado en el programa 'Planta baixa' de Ricard Ustrell. Sin embargo, el popular presentador de Telecinco fue entrevistado por Xavi Canalias. Lo primero que ha dejado claro González, aunque lo recuerda con mucho cariño, es que "no volvería a TV3 porque ya ha estado".

Con 59 años, el comunicador de Mediaset ya lleva 36 años dedicándose a lo que siempre quiso, la televisión. Tras años pasando por diferentes formatos, actualmente, se encuentra al frente de uno de los programas estrella de Telecinco y, cada día, coge las riendas del debate de 'Supervivientes'. "Lo más importante de la vida es la cabeza, lo que hay aquí dentro", decía el presentador tras reconocer que ha aprovechado si vida al máximo y se siente muy feliz por dedicarse a lo que siempre quiso.

Después de abordar su trayectoria profesional, el comunicador de TV3 hizo hincapié en que, dentro de unos meses, 26 de septiembre, González cumple años. A raíz de esto, el presentador confesó que padece depresión y que comenzó a tener síntomas con la llegada de la pandemia: "En alguna etapa de mi vida yo había estado desanimado, pero nunca deprimido... Y cuando llevábamos dos semanas de confinamiento, empecé a deprimirme".

Ante la llamativa confesión, el colaborador quiso saber el motivo. González le reconoció que la culpa la tuvo un gran bache económico que sufrió hace unos meses, lo que hizo que su salud mental empeorara. Tal y como explicó el comunicador, perdió la mitad de todos sus ahorros "con el hundimiento de la bolsa". "Tengo dinero ahí como mucha gente y lo que yo había guardado durante tanto tiempo se redujo", reconoció.

El presentador explicó que la manera en la que logró superar su depresión fue "consumiendo menos información y leer noticias solo a partir de las seis de la tarde", ya que, como le recomendó un profesional, la desconexión es lo único que podía ayudarle a mejorarse. A pesar de ello, la pandemia no hizo más que empeorar su problema, concretamente durante el confinamiento: "Con la covid, la salud mental ha caído en picado".









"Moriré a los 78 años"

Por otro lado, el entrevistador se interesó por lo que haría su invitado dentro de dos años. "Cada diez años leo 'Cien años de soledad', es verdad. Y espero leerlo dos veces más...", ha contado, haciendo referencia al mítico libro de Gabriel García Márquez. Ante esto, el comunicador quiso saber que "por qué solo dos veces más".

"Te doy una primicia: estoy en condiciones de decirte que moriré a los 78 años, por causa de un infarto, en un avión", aseguró el presentador de Telecinco, dejando muy sorprendido al entrevistador. "¿Eso cómo lo sabes? ¿es una cosa tuya instintiva?", preguntó Canalias sin dar crédito. "Lo sé desde siempre. A los 14 o 15 años lo tuve claro. Yo, claro está, decía en aquel momento: 'Yo moriré muy viejo, muy viejo, muy viejo'. Cuando yo voy a hacerme una analítica de sangre es por hacer algo. ¿Qué te parece?", explicó muy seguro.

"Escucha, ahora no entraremos en cuestiones metafísicas, pero 78 años está bastante bien, ¿eh?", agregó el invitado. "Diciéndome esto, ¿todos tenemos un destino?", preguntó Canalias. "No. Pienso que lo tengo yo. No sé si está marcado, es una cosa que yo sé", señaló González tras reconocer que le pasa con otras cosas: "Igual que sé cuándo una mujer está embarazada si será niño o niña". "¿Siempre lo aciertas?", insistió muy sorprendido el colaborador. "Siempre", afirmó González.