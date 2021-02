Jordi Évole se pica en directo y pone en duda la prueba de 'Pasapalabra': "Me estáis tangando"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, ya que ha obtenido grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, ha conseguido que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Además del tenso duelo que se experimenta con 'El Rosco', las pruebas protagonizadas por los famosos también son muy seguidas por los espectadores. Este jueves, Jordi Évole y Roberto Álamo se convirtieron en rivales y tuvieron que competir en la prueba musical. Fue entonces cuando el periodista se picó al no dar con la canción exacta, por lo que no le dieron por válida su respuesta.

Ambos invitados del concurso de Antena 3 se enfrentaron en 'La pista musical' y Roberto Leal les dio la primera pista: "El año de la canción es 1981". Évole recibió la primera pista con mucha sorpresa, lo que desconcertó al conductor del espacio: "Eso no sé si es bueno o malo".

Tras escuchar los primeros segundos de la canción, el actor fue el primero en apretar el pulsador. "Es una rumba...", se limitó a decir sin dar con la respuesta correcta. Fue por esto por lo que llegó el turno del periodista, como consecuencia del rebote.

"Raffaella Carrá", contestó Évole muy convencido. Sin embargo, Leal necesitaba saber de qué canción se trataba para darle por buena la respuesta, pero el presentador de laSexta solo supo tararear la melodía. "¿Y la letra?", le preguntó Leal, entre risas. Al no conocer el título de la canción, el reportero recordó una de las canciones de la italiana para probar suerte, pero no acertó: "Para hacer bien el amor hay que venir al sur...".

"Me dice el director que no te lo puedo confirmar"

Leal recibió el gran momento entre risas y palmas, pero no pudo dar por buena su contestación: "Me dice el director que no te puedo confirmar que sea una canción de Raffaella". Aunque no se sabía el nombre del tema, todo indicaba que Évole había acertado la artista y que había tarareado la canción correcta, por lo que no le gustó la negativa del presentador. "Me estáis tangando", aseguró el concursante, poniendo así en duda la palabra de la dirección del programa.

Ya que ninguno había acertado, Leal dio paso a la segunda pista. El espacio puso un verso de la canción, pero ninguno sabía de que tema se trataba. Por cada pista, el presentador iba poniendo más parte de la canción. De pronto, se reconoció la voz de Carrá y Évole abrió los brazos en señal de queja. Aunque se la sabía, Álamo fue el primero en darle al pulsador.

"Cualquier canción de ella... ¿Fiesta?", sentenció el actor de manera aleatoria, pero falló. De esta manera, Évole volvió a coger el rebote y también se confundió: "Dame medio segundo que he dicho que era Raffaella", pidió el periodista.

"Por dos segundos, el título dicho en otras palabras: Madre, entrégame una centena de pelas", dijo Leal, dándoles así una gran pista. Al escucharle, a Évole se le iluminó la cara y fue el primero en dar al pulsador: "Mamá, dame cien pesetas". Tras varios intentos, el reportero logró caer en la respuesta correcta, ante lo que el actor exclamó: "¡Qué cabrón!".