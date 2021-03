Jordi Évole pasa un incómodo momento en directo por la petición de Cristina Pardo: "Te voy a decir una cosa"

Este domingo, tras informar de los últimos sucesos de la actualidad junto a los colaboradores, Cristina Pardo dio paso a Jordi Évole para entrevistarle. La intención era mantener una conversación serie al analizar la situación política que existe actualmente en nuestro país, sin embargo, la intervención de Évole comenzó de una manera muy cómica.

El presentador de 'Lo de Évole' vivió un incómodo momento en directo cuando la conductora del espacio de laSexta le pidió que se levantase. Pardo realizó una conexión en directo con su compañero de cadena para conocer más detalles sobre la entrega de su programa que se emitiría esa misma noche, en el trataría la historia de Trofeos Escobar sin la presencia de algún personaje reconocido.

"El día que consiga que entres en este programa peinado voy a hacer una fiesta", le dijo Pardo nada más verle en pantalla. "Si me he puesto camisa, siempre salgo con sudadera", le contestó Évole, dejando claro que sí se había arreglado para la ocasión. Sin embargo, no terminó de convencer a la comunicadora, ya que creía que la estaba mintiendo.

"Lo que me pide el cuerpo es que te levantes para ver si llevas los pantalones del pijama", agregó la periodista, pidiendo así al invitado que se levantase para mostrar el resto de su conjunto. Seguro de hacerlo para demostrar a su compañera que se equivocaba, Évole se levantó de su silla muy orgulloso.

No obstante, aunque llevaba vaqueros, no se dio cuenta de que llevaba la bragueta abierta. Este momento inundó el plató de carcajadas, dado que, de alguna manera, había dado la razón a la presentadora con el desastre de su indumentaria. "Te voy a decir una cosa, Jordi, llevas la bragueta abierta", le confesó Pardo sin poder contener la risa.

Tras saber lo que había pasado, el periodista se llevó las manos a la cara y se tapó el rostro durante unos segundos como muestra de la vergüenza que estaba pasando. "No se te ha visto nada, no te preocupes", le aseguraba la presentadora, mientras los presentes no podían parar de reírse.

Las palabras de Évole sobre el discurso de Errejón

Después de este divertido momento, el entrevistado pasó a analizar algunas cuestiones políticas junto a la presentadora. Évole criticó duramente el episodio que se hizo viral, en el que un diputado del PP gritaba a Iñigo Errejón que se fuese al médico después de que el de Más Madrid pidiese más ayudas para la salud mental.

"Es una vergüenza que conviertan el Congreso en una taberna. De hecho, hay tabernas mucho más dignas, donde no se dan voces como las que dio este señor", comenzó diciendo el invitado. "No sólo conocemos los nombres de muchos de esos medicamentos. Estamos todos abocados a tener problemas de salud mental, y que alguien se ría de eso da ejemplo del momento tan bajo que vivimos", agregó.

"El discurso de Errejón tuvo un nivel muy alto, pero creo que sin ese exabrupto del diputado del PP habría pasado sin pena ni gloria. Nos hubiese interesado mucho más el rifirrafe político", reconoció el periodista. "Eso nos debería hacer pensar en dónde ponemos el foco los medios, en qué nos fijamos", concluyó Évole.