Jordi Évole se disculpa con Rosa López por el accidente que sufre por un fallo técnico: "La que hemos liado"

Este domingo, Jordi Évole volvió a formar parte de la parrilla de laSexta con una nueva entrega de 'Lo de Évole'. Esta vez, el presentador recibió a Rosa López, una de las entrevistas que mas le sorprendió, tal y como contó en la presentación a la que acudió COPE. "Rosa representa más cosas de las que yo me imaginaba y creo que, detrás, hay una mujer que lo ha pasado realmente mal por la presión a la que la hemos sometido sin darnos cuenta", señalaba el periodista.

Durante su visita al programa de laSexta, la cantante hizo un repaso de su trayectoria, por lo que no dudó en analizar su paso por 'Operación Triunfo'. Asimismo, contó cómo se enfrentó a la fama del fenómeno y su complicado momento económico por su difícil etapa profesional. Entre todo esto, la entrevistada sufrió un accidente de plena grabación que preocupó al presentador, quien saltó de su silla para ayudarle.

López se encontraba muy emocionada, con lágrimas en los ojos, recordando lo duro que se le hizo despedirse de sus padres cuando entró en La Academia. Como consecuencia, el conductor del espacio buscó unos pañuelos para su invitada, ya que ella necesitaba sonarse al nariz por las lágrimas. Fue en ese momento cuando el espejo, que se encontraba al lado de la cantante, caía sobre la artista.

Preocupado por lo que estaba pasando, el periodista se levantó de inmediato para ayudar a su invitada, ya que el espejo de marco con bombillas ya había caído sobre la cantante. La invitada estaba sujetando el espejo a duras penas para protegerse, por lo que el periodista le ayudaba a sujetarlo mientras los miembros del equipo arreglaban el decorado.

"Qué susto me he dado", exclamaba el periodista, mientras ella se lo tomaba con humor. "¿Te has quemado?", se preocupaba Évole. "No, estoy bien. Pues mira, está bien esto para parar de llorar. El atrezzo...", bromeó la cantante, mientras los miembros del equipo la rodeaban para ayudarla y arreglar el decorado para poder seguir con la entrevista.









"Esto es la comedia y la tragedia que se juntan", señalaba el periodista, entre risas. "Yo solo espero que no te hayas quemado, porque las bombillas queman que te cagas", insistía el periodista, preocupado por su entrevistada. "Ha habido un momento que me he asustado porque pensaba que te habías quemado porque, cuando yo he metido la mano, me he quemado", agregaba.

"Yo quiero el vídeo de este momento", pedía la cantante con humor, mientras volvía a sentarse en su silla. "Paciencia, por favor. Perdón, eh", se disculpaba ella. "No, no, perdona tú. Que la que hemos liado ha sido buena", le pedía perdón el conductor del espacio, lo que corroboraban los compañeros técnicos. "Qué susto me has dado, tía", repetía Évole, mientras la cantante limpiaba el espejo con el mismo pañuelo que le habían dado antes.

"¿Qué querrá decir esto? Ha sido un poco como magia. Es como si alguien quisiera decirme algo", señalaba la cantante. A raíz de esto, López confesó que no era la primera vez que le pasaban este tipo de cosas y puso como ejemplo su primer casting en 'OT': "Llegue tarde al casting de Granada. Estaban las puertas de cristal cerradas, las abrí corriendo y me choqué con algo. Caí de rodillas y sonó super fuerte. Un hostión. Había chocado con una de las bolas del Palacio de Congresos de Granada. Me puse a llorar".

"Ese golpe de suerte hizo que me volvieran a abrir las puertas... Subí las escaleras temblando. No sé si era de la vergüenza, del dolor o de los nervios. Volví a pegarme otro tortazo en las escaleras y otra vez a llorar", recordaba la cantante.