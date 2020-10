Jordi Cruz rompe su silencio tras su encontronazo con Jesús Castro en ‘MasterChef’: "Por tocarme las narices"

El reconocido cocinero y juez de ‘MasterChef’, Jordi Cruz, ha roto su silencio esta semana para responder al actor Jesús Castro después de que este asegurara que no volvería al reality culinario de Televisión Española. Además, el chef ha explicado qué ocurrió en realidad en el tenso encontronazo que ambos participaron durante el programa y en el que Cruz acusaba al intérprete de haber acudido meramente a enfrentarse con él.

Precisamente Jordi Cruz ha sido protagonista en gran cantidad de enfrentamientos en el programa de TVE, siendo uno de los más sonados la reciente respuesta a Saray, la concursante que presentó una perdiz sin desplumar. Un plato que bien le valió la expulsión del programa, pero que no evitó que la ex concursante de ‘MasterChef’ criticara con dureza las formas del programa cuando llegó la final, además de boicotearla revelando el ganador final.

El enfrentamiento entre Jesús Castro y Jordi Cruz

Una de las grandes bazas que anunciaba el programa al comienzo de la nueva edición de ‘MasterChef Celebrity’ era la bronca que protagonizaban el protagonista de ‘El niño’, Jesús Castro, y el conocido cocinero Jordi Cruz. Este le preguntaba a qué había venido al program y cuáles eran sus intenciones. “Aprender en un mundo que me gusta”, respondía el actor en un tono que no hacía más que enrarecerse con la reacción del chef catalán.

El cocinero continuó con el cabreo y siguió: “Aprender te lo puedo dar… ¿Y discutir conmigo?”. Las reprimendas se sucedían. Jesús Castro le preguntó en el mismo tono: “¿Y tú conmigo?”. Un momento que se volvió icónico pero al que el intérprete quiso quitarle riesgo a través de una publicación en Instagram donde explicaba lo sucedido entre ambos. En palabras del actor gaditano, no se trataba de un enfrentamiento ni de un encontronazo. “Yo no me he enfrentado con nadie, me limité a responder lo que me preguntaba”.

Jordi Cruz rompe su silencio

Ahora, y con motivo de una entrevista para la revista Vanitatis, el cocinero de Manresa ha querido zanjar también por su parte el asunto y limar asperezas con el actor, así como responder a sus palabras en las que amenazaba con no volver jamás al reality. Sobre el tenso encuentro visto en televisión, Jordi Cruz mantenía: “El primer día vino muy tenso, poco relajado y le hice un reactivo. Le pregunté: "¿A qué has venido a 'MasterChef'? ¿A discutir conmigo o a cocinar?"

Al ser preguntado por la decisión de Castro de no regresar jamás a ‘MasterChef Celebrity’ así como sus críticas al formato, el cocinero le resta importante y mantiene que es “por tocarle las narices”. “Eso lo dice para tocarme las narices. Jesús es un tío muy competitivo y su problema ha sido que no estuvo relajado”, zanjaba Jordi Cruz el asunto.