Un concursante de 'Masterchef' rompe su silencio y habla sin tapujos de su enfrentamiento con Jordi Cruz

En la última edición de ‘Masterchef Celebrity’ se están produciendo momentos muy tensos (aunque también divertidos). En el primer programa, el actor Jesús Castro, tuvo un cabreo muy serio con Jordi Cruz. Este cocinero y miembro del jurado, le recriminó al intérprete que qué quería hacer en el programa. A lo que este respondió: “Aprender en un mundo que me gusta”.

El chef continuó con el cabreo y siguió: “Aprender te lo puedo dar… ¿Y discutir conmigo?”. Las reprimendas se sucedían. Jesús Castro le preguntó en el mismo tono: “¿Y tú conmigo?”.

De esta forma, discutían en el programa y el chef le indicó que su nivel de cocina era bajo, acabando así la conversación. Ese acalorado debate fue comentado por los espectadores en redes sociales. Ya hace tres semanas de aquello. Sin embargo, el actor ha querido preguntar en sus stories de Instagram a los usuarios. Y ahí, es cuando le han querido preguntar por ello sus seguidores.

Así calmaba las aguas con el chef catalán: “Yo no me he enfrentado con nadie, me limité a responder lo que me preguntaba”. Castro ha indicado también que no repetiría MasterChef porque el espectáculo también manda, como la audiencia.

Estas han sido otras discusiones sonadas del programa

En las diferentes ediciones de MasterChef son muy sonadas y numerosas lasdiscusiones entre el jurado y los concursantes.

Por ejemplo, como Saray. Una concursante que desmontó la final y criticó el formato en numerosos medios de comunicación. También hizo un plato que dejó mucho que desear. O como sucede con el creador de ‘El león come gamba’ que fue inmediatamente expulsado por su creación.

La edición, rodada en plena pandemia -a lo largo del verano-, ha sido "la más complicada de las ocho entregas", según han reconocido los responsables del programa. Además, durante su estreno destacaban la importancia de las medidas sanitarias durante las grabaciones, especialmente en las pruebas de exteriores.

Una edición que viene cargada de perfiles muy dispares en el escenario mediático de nuestro país: actores, pasando por humoristas o intérpretes. Está dando muchas alegrias a la audiencia ya que también hay muchos momentos para el humor, como los que regala Florentino Fernández.

De lo que no cabe duda es de que 'MasterChef' en todas sus formas: Celebrity, Kids... regala al ente público buenos datos de audiencia. Ayer se hizo un 19,3% de share. Así, ganaban al resto de cadenas.