Jordi Cruz reacciona a la polémica del acento gallego en MasterChef y vuelve a liarla: "Pepe está todo el día"

'MasterChef Celebrity' emitió su cuarta entrega y terminó siendo una de las más polémicas de la temporada. Además por la considerada injusta expulsión de Yotuel, la actitud del jurado también fue muy cuestionada. Durante la prueba de exteriores, Samantha Vallejo-Nágera,Jordi Cruz y Pepe Rodríguez fueron muy criticados por imitar el acento gallego.

Los aspirantes se desplazaron hasta Torre de Hércules en A Coruña, el faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para seguir las elaboraciones de Luis Veira. Como es habitual, antes de ayudar a los concursantes, Jordi y Pepe se enfrentaron a la prueba que les propone Samantha cada semana para elegir un equipo u otro. "Quiero que me vendáis estos percebes como si fuerais el mejor percebeiro gallego", planteó la cocinera a sus compañeros.

"Pero no te creas que es tan sencillo como tú crees", les advertía Samantha, imitando el acento gallego. “¿Qué te pasa en la boca?”, opinó de pronto Pepe, haciendo referencia a su intento. Acto seguido, los chefs no dejaron de imitar el acento gallego durante toda la prueba, lo que no pareció gustar a la audiencia. Samantha dio la victoria a Pepe: "Lo siento Jordi, lo haces muy bien pero lo he hecho mejor Pepe, el auténtico gallego". Ante esto, la audiencia se mostró muy indignado y no dudaron en cargar contra los jueces en Twitter: "Como gallega, me siento insultada".

Envíannos este video do Jordi Cruz tentando explicar o da imitación do acento galego en #Masterchef.



Non sei se dicir que é un dialecto é o mellor xeito ???? pic.twitter.com/kJeVdaq617 — OrgulloGalego (@OrgulloGalegoGz) October 7, 2021

Dado el revuelo que se causó, Jordi Cruz ha querido responder desde su cuenta oficial de Instagram, a través de un directo. Este momento se ha dado cuando un usuario ha respondido al chef con "nadie se mete con Galicia". Ante esto, el cocinero lo ha negado y ha asegurado que es "un amante" de la comunidad autónoma. "Imagino que lo dices porque el otro día en MasterChef Samantha nos propuso un reto que consistía en vender unos percebes intentando hablar en gallego", recordaba, consciente de por donde iban los tiros.









"Jordi Cruz intentando disculparse"



"Sé que hay mucha gente que se ha ofendido por esa prueba", reconocía Cruz. "Podría pedir disculpas por ello. Yo las pido, pero la intención del programa nunca es meterse con ningún tipo de dialecto ni de zona. Al contrario, es darla a conocer", se justificaba. "Pepe está todo el día intentando chapurrear inglés cuando lo habla fatal. Quiere hacer gala y queda ridículo. Igual que cuando Samantha nos pone vender percebes en gallego, lo hacemos fatal y hacemos el ridículo", explicaba tras asegurar que "no nos metemos con el gallego, hacemos el ridículo porque no lo hablamos".

De la misma manera, Cruz ha señalado que cree que el gallego es "un idioma precioso" como "el catalán, el castellano y el francés". "Si hemos hecho una prueba y ha parecido ridícula, es nuestra culpa, somos unos ridículos, unos absurdos, lo hemos hecho fatal y ya está", reconocía. "No son unas disculpas, no pretendo pedirlas porque tengo tantos amigos y me gusta tanto Galicia que no es la intención", apuntaba el chef, dejando claro que no creía que debiese disculparse. "Pero si alguien se ha sentido agredido por nuestra falta de saber gallego y lo mal que lo hablamos, mil perdones", ha zanjado, siendo consciente de que a alguien le pudo sentar mal aunque no fuese su intención.

Sin embargo, estas disculpas han vuelto a enfadar a muchos usuarios de la red social. El referirse al gallego como un dialecto, siendo esta una lengua cooficial, también ha hecho estallar al público gallego: "Jordi Cruz intentando disculparse diciendo que no pretende burlarse del dialecto de ninguna zona" o "Jordi Cruz tiene tan poquita cultura que ni siquiera sabe la diferencia entre dialecto e idioma y dice que el gallego es un dialecto".

Jordi Cruz intentando disculparse diciendo que no pretende burlarse del dialecto de ninguna zona.



Pues no sé amigo, pero el gallego es un idioma no un dialecto.



Nice try. — Nanuski ???? (@xnanuski) October 8, 2021

Jordi Cruz diciendo que el gallego es un dialecto mientras él es perteneciente a la burguesía catalana same — Ramonín (@joseramxn) October 8, 2021

jordi cruz malo chamando dialecto ao galego... amigo xa estabas cancelado de antes pero intenta non cagala con absolutamente todo — julia (@lerolorelole) October 8, 2021

Jordi Cruz (@JordiCruzMas) tiene tan poquita cultura que ni siquiera sabe la diferencia entre dialecto e idioma y dice que el gallego es un dialecto. El gallego será un dialecto cuando dejes de ser imbécil. Es decir, Nunca. — Rubén Souto (@rf1souto) October 7, 2021