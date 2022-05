Jordi Cruz habla abiertamente de sus planes profesionales más allá de 'MasterChef': "Cuando se acabe"

'MasterChef' se encuentra en plena emisión de su décima temporada. El talent de cocina más duro del mundo ha alcanzado su décima edición en España y lo está celebrando por todo lo alto, con una nueva temporada, llena de sorpresas e invitados de lujo, entre los que se encuentran ganadores de ediciones anteriores, tanto de anónimos, como celebrity, junior y de abuelos, así como algunos de los chef más destacados de nuestro país.

Sin perder la esencia, con una prueba inicial en el plató, una segunda de equipos en el exterior y una última de eliminación de nuevo en plato, el jurado formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera está siendo capaz de dejar de piedra a los aspirantes, con novedades inesperadas y pruebas con un nivel realmente elevado.

Uno de los ejemplos es el cocinado vivido hace unos días, en el que los aspirantes tuvieron que imitar los mejores platos de la historia del programa e intentar reeditar los peores, entre los que se encuentra el ya mítico 'león come gamba'. En exteriores, se ha vivido el primer cocinado esquimal del talent, mientras que ha habido un programa sin ningún expulsado y otro en el que dos aspirantes han tenido que abandonar las cocinas.

Así ha sido el cuarto programa de #MasterChef10. ¡Te lo contamos! https://t.co/YHwOM9ILfP — MasterChef (@MasterChef_es) May 9, 2022





El futuro de Jordi Cruz después de 'MasterChef'

Lo que no ha cambiado en estos diez años es el jurado del programa, muy querido por el público, en el que se encuentra el chef Jordi Cruz. En una reciente entrevista, el chef asegura que, pese a su trabajo en televisión, pasa mucho tiempo en su restaurante: "Como salgo por la tele la gente pensará que soy un ególatra, un estúpido y que yo cuando termino de grabar me voy a descansar y ponerme mis cremas. Nada de eso. Soy cocinero, soy trabajador… Mi casa está cerca de Abac y no puedo pasar por la tarde si vuelvo de Madrid y no pararme sabiendo que están ahí mis chicos trabajando. Soy incapaz. De todos modos, grabamos tres mañanas a la semana y abrimos Abac todos los días", ha explicado en el diario '20minutos'.

Ante la pregunta de si le da "vértigo" pensar en el momento en el que se acabe la tele, el chef tiene muy clara la respuesta y destaca que, antes de juez en 'MasterChef' ya era cocinero: "Con Pepe cada año decimos lo mismo. Al principio decíamos que no iba a salir. Después que iba a durar un año… Lo pasamos bien, nos divertimos y nos ha ayudado a pasar épocas malas. Seguramente el restaurante habría ido peor sin esa exposición. Yo soy cocinero, no soy actor. Tengo cuatro restaurantes y mucho follón, cuando se acabe lo voy a agradecer porque podré dar vida a ese cocinero que el Jordi Cruz de la tele se come".