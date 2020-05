Joaquín Prat sale a pedir perdón tras 'comerse' un bulo de un falso botellón

Muchas son las imágenes de irresponsabilidad que se están viviendo estos últimos días con motivo de la desescalada y los diferentes cambios de fases. De esta manera hemos podido ver a ciudadanos comportándose de una manera poco ejemplar; terrazas de bares completamente llenas, manifestaciones muy frecuentadas en la madrileña calle Núñez de Balboa donde no se respetaba la distancia de seguridad, o la noticia que indignaba a mucho de que la Policía Municipal de Madrid había desalojado el último fin de semana 400 fiestas en viviendas, tras llamadas de denuncia de vecinos, y localizando 97 pequeños botellones en distintos puntos de la capital.

Ejemplos de lo más bochonosos contando que las muertes por coronavirus continúan rodando las más de 200 a cabo del día. De este tipo de comportamientos se hacía eco Joaquín Prat en su programa 'Cuatro al día', un programa que ha visto mejorados sus datos de audiencia desde que se decretase el estado de alarma.

El bulo que Joaquín Prat ha tenido que desmentir sobre un botellón en Tenerife

El presentador de Mediaset siguiendo con la actualidad se disponía a analizar imágenes y vídeos recopilando algunos ejemplos de actitudes ciudadanas de lo más denunciables. Lo hacía junto a un colaborador del programa, mientras iban saltando de un punto de la geografía española a otro.

En un momento del programa, Prat y su colaborador se paraban en un vídeo donde se podía ver una cola de coches a través de una vía de servicio, y dentro de un parking. "Esto es Tenerife, ¿Qué están haciendo, botellones en los coches?", se preguntaba Joaquín. Su colaborador contestaba afirmativamente a la pregunta explicando como todos los coches estaban reunidos haciendo botellón alrededor de un establecimiento de McDonals. "Si es la cola de un McDonals", intentaba corregir Prat pero su colaborador le negaba afirmando que se trataba de un botellón. "Madre mía", finalizaba Prat incrédulo e indignado.

El nivel del “periodismo” llega ya a ser incalificable. ¿PERO QUÉ BOTELLÓN? Que es la cola para el McDonalds en Tenerife. https://t.co/nNfGZ4NPWq — Javier M.M. (@jmmendez_) May 13, 2020

Explicación real del vídeo y las disculpas de Joaquín Prat

Como se ha podido saber más adelante por vídeos compartidos por varios usuarios en redes sociales, lo que en 'Cuatro al día' denominaban como un botellón se trataba realmente de las colas que los coches estaban haciendo para conseguir comida del McAuto de local de el Alcampo La Laguna que aparece en el vídeo. Como explica un usuario que graba las imágenes la cola es muy larga coincidiendo con el primer día que el local ofrecía ese servicio durante el confinamiento.

Esta confusión por parte del programa de Joaquín ha provocado las críticas de muchos tinerfeños que se han sentido ofendidos por la imagen que se podía estar dando de los vecinos de la ciudad canaria al tratarse de una cola para conseguir comida y no un botellón como se acusaba en el programa de Mediaset.

Ante la polémica suscitada era el propio Joaquín Prat quien asumia la culpa y pedía perdón: "A veces uno no está todo lo atento que debería y comete este tipo de errores. La cagamos y por eso herimos la sensibilidad de muchos tinerfeños. Desde aquí pedimos perdón humildemente, solo espero que acepten nuestras disculpas. Desde luego no fue con mala intención, era una cola de un servicio de comida rápida, no un botellón", comenzaba disculpándose el presentador de 'Cuatro al día'.

"Me consta que en Canarias, donde tienen una tasa de fallecidos y contagios muy baja, están siendo ejemplares en el cumplimiento de las medidos restrictivas. Así que un beso para Tenerife", terminaba haciendo referencia al compartamiento ejemplar del sector de la población que había ofendido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

El duro enfrentamiento entre Joaquín Prat e Isabel Díaz Ayuso tras la dimisión de Yolanda Fuentes

Joaquín Prat estalla diciendo lo que piensan todos de los políticos: "¿No se os cae la cara de vergüenza?"

543 detenidos y casi 54.000 denuncias en Canarias por incumplir el estado de alarma