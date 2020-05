El duro enfrentamiento entre Joaquín Prat e Isabel Díaz Ayuso tras la dimisión de Yolanda Fuentes

Ha sido una de las noticias del día y ha pillado a muchos de imprevisto. La dimisión de la directora general de Salud Pública de Madrid, Yolanda Fuentes ha dejado desconcertado al ámbito político madrileño.

Esta dimisión se ha presentado después de que la Comunidad de Madrid tenga la intención de pedir al Gobierno entrar en la fase 1 de la desescalada, algo que ha generado controversias dentro de la propia adminstración de la región madrileña.

Tan solo media hora después de que se conociera la noticia de esta dimisión, Isabel Díaz Ayuso entraba en directo en el programa 'Cuatro al día' presentado por Joaquín Prat. Como era evidente, el tema principal de la entrevista ha sido la dimisión de Fuentes algo que ha provocado bastante tensión entre el entrevistador y la entrevistada.

La tensa entrevista entre Joaquín Prat e Isabel Díaz Ayuso

Como no podía ser de otra manera Joaquín Prat comenzaba la entrevista preguntando por el tema del momento: "¿Sabe usted por qué motivos, se lo ha transmitido?", preguntaba el presentador de Mediaset. "No he tenido ocasión de hablar con ella. He estado cerrando una reunión que tenía con Atención Primaria, con todas las direcciones asistenciales para analizar la situación del COVID ypara ver como nos vemos a enfrentar a ello en los próximos días", respondía la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Omitiendo la respuesta de la pregunta, lanzaba un mensaje optimista sobre como había ido el día: "Hoy es un día bueno para nosotros, hemos reorientado la Consejería de Sanidad", explicaba un estudio de la epidemia que se estaba haciendo desde la conserjería de Sanidad con muestras recogidas en el hospital de IFEMA. "Vamos a poner al frente de todo ello a una nueva estructura al frente de la consejería, que va a ser Antonio Zapatero, el que era director del IFEMA, este hospital milagro que ha sorprendido a todo el mundo".

De esta manera ha puesto en valor el papel de Antonio Zapatero, quien será el que lidere la estrategia para salir de la desescalada en la región madrileña: "Ha sido una de las personas que más ha sido reconocidas a nivel mundial. Conoce como nadie como se comporta el COVID, y el va a ser el responsable de esta viceconserjería. Ya que el COVID va a estar un tiempo viviendo entre nosotros yo quiero reforzar el estudio de la epidemia en las residencias de mayores", coninuaba explicando Ayuso.

Tras una entrevista en la que se ha hablado de residencias, de por qué Madrid ahora solicita la fase 1, y también los polémicos menús de comida rápida, Joaquín Prat que volvía a insistir en la dimisión de Yolanda Fuentes ya que no se había quedado satisfecho con la primera respuesta de la presidenta: "Le tengo que volver a preguntar. ¿Su dimisión tiene que ver con que no está de acuerdo en que Madrid solicite el pase a fase 1?". "Es que, sinceramente, no he hablado con ella. Además, es que he estado reunida con más de 20 personas", volvía a justificarse Ayuso.

"Pero se habrá reunido con ella en estos días previos, cuándo se ha discutido si pasábamos o no", continuaba insistiendo Prat. "No, no he tenido ocasión de preguntarle a ella, pero la verdad es que mi intención era reestructurar este área y potenciar la salida de la situación del COVID con personas al frente como Antonio Zapatero que tiene tanta experiencia. Es una decisión que no se toma en media hora la que yo he decidido con la reestruturación de la conserjería", anunciaba la política.

"No he hablado con ella y pero sí se lo que quiero para Madrid, y es poner a los mejores al frente en una situación tan complicada", sentenciaba Ayuso mandando un recado claro a la que hasta unas horas había sido su directora general de Salud Pública. "La que se ha comido el marrón de los 50 días anteriores ha sido la señora Fuentes" le recordaba Prat mientras que Ayuso defendía que habían sido los sanitarios: "Sí, pero la gestión la ha llevado ella. Digo yo que habrá que decirle ‘gracias por los servicios prestados", le reprochaba Prat en una entrevista que se había tornado en incómoda para la presidenta popular.

"Bueno, yo lo que quiero es reorientar la conserjería a todo esto, y yo creo que ha sido una labor de equipo. Yo estoy agradecida a las personas que han formado el equipo, los que lo forman, los que vienen y los que se van", terminaba diciendo Ayuso sin dedicar ninguna palabra a la propia Yolanda Fuentes.

