Joaquín Prat se rompe con el vídeo de dos hermanas enfermas: "Joder, cuánta lección de vida"

A lo largo de las últimas semanas muchas han sido las campañas que se han lanzado para concienciar a la gente de que debe quedarse en su casa. Desde el propio Gobierno, pasando por influencers, cantantes, futbolista y gente anónima se han sumado en redes sociales a lanzar mensajes de todo tipo para concienciar a la sociedad española de que la mejor herramienta para vencer al coronavirus es quedarse en casa.

Hemos visto vídeos de todo tipo, desde los más emocionantes, hasta los que pasaban por la comedia como medio de hacer llegar este mensaje importante. Ahora, gracias a las redes hemos conocido el vídeo definitivo para no moverse del hogar. El protagonizado por Noa y Carla, dos hermanas de 5 años que padecen la enfermedad de la piel de mariposa, y que llevan 4 meses 'encerradas' en un hospital.

Este vídeo ha querido analizarlo el periodista Joaquín Prat en su programa 'Cuatro al día', y no ha podido contener la emoción, sacando a un Prat completamente natural y emocionado.

En 'Cuatro al día' continúan dándole cobertura a toda la crisis del coronavirus, y todo lo que afecta en la sociedad española. Pero esta vez, en el programa dirigido por Joaquín Prat, han querido mostrar una de las caras amables que nos está dejando estos difíciles días. Es por eso que Prat ha dado paso al vídeo protagonizado por las hermanas Carla y Noa, y no ha podido evitar emocionarse con estas dos hermanas que padecen la enfermedad de piel de mariposa y que a pesar de llevar 4 meses en un hospital son más optimistas que muchos adultos con una semana en su domicilio: "Hola amigos, yo soy Noa y esta es mi hermana Carla. Llevamos 4 meses en el hospital. No nos quejamos. Vosotros, qué lleváis siete días en casa, ¿os quejáis? Si es por vuestro bien. ¡Quédate en casa!", dicen las hermanas en este breve, pero optimista vídeo.

"Con cinco añitos de edad nos dan una lección a todos respecto a lo que es un confinamiento y como encarlo. Es que es para comerselas", empezaba el presentador antes de dar paso al vídeo con un brillo especial en la cara. Volvía muchísimo más emocionado después de poner el vídeo, algo que no podía ocultar: "Qué fenomenas, claro con cuatro meses en el hospital y de qué os quejáis. No pierden la sonrisa, y tienen una vida en los ojos y unas ganas de descubrir lo que hay fuera y no pueden hacerlo... Claro no puede ser", reflexionaba con los ojos conteniendo las lágrimas.

Sus colaboradores, siendo conscientes de la emoción que estaba viviendo el veterano presentador le animaban a reponerse, mientras que por debajo y seguramente sin querer ser oído, Prat no podía evitar soltar una verdad de lo más sincera: "Joder, cuánta lección de vida".

Posteriormente el presentador ha tenido la oportunidad de entrevistar a estas dos hermanas para descubrir como están viviendo este confinamiento 'especial' que estan viviendo: "Jugamos, pintamos y comemos. Nos gusta mucho el queso fuerte y los donuts", afirmaban las niñas.

Su madre las acompañaba en la entrevista, y ha aprovechado para dar visibilidad a esta enfermedad, la de piel de mariposa, tan rara y que todavía no tiene cura: “No existe la cura pero si se puede investigar para que tengan una mejor calidad de vida. No sabemos hasta cuándo tendrán que estar en el hospital, no tenemos fecha, pero ellas están bastante mejor y luchamos cada día por ello”, afirmaba ante un Joaquín Prat al que esta historia, como a tantos españoles, le ha llegado al corazón.

