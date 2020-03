¡Haz caso a tus ídolos, y quédate en casa!

Muchos son los deportistas que están haciendo lo mismo que tú y se están quedando en casa y están aprovechando estos momentos para lanzar mensajes de apoyo a todo el mundo y animan a aquellos que no lo están haciendo, a que lo hagan, y a que se queden en casa.

El delantero de la Juventus Cristiano Ronaldo lanzó un mensaje este viernes preocupado por la situación de pandemia y crisis mundial del coronavirus, donde pidió "el máximo cuidado y atención" de cada uno ante los consejos de las autoridades sanitarias, en busca de "proteger la vida humana", al tiempo que mandó su apoyo a afectados y sanitarios.

Piensa en ti, en tu familia, en todos. Sigue las indicaciones de los expertos y juntos venceremos al #COVID_19 #YoMeQuedoEnCasa��

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Think about yourself, your family, everyone. Follow the experts' recommendations and together we’ll beat #COVID_19 #ImStayingHome�� pic.twitter.com/felXL3mPO8