Joaquín Prat interrumpe Cuatro al día y estalla contra el Gobierno por la última decisión: "Es un despiporre"

Hace unos días, se aprobaron una serie de restricciones en el Consejo Internacional de Salud y, este lunes, se ha confirmado que la Audiencia Nacional ha dado la razón a la Comunidad de Madrid. Es por esto por lo que se tomarán medidas "cautelarísimas" que paralizan en toda la Comunidad las restricciones al ocio nocturno, la hostelería y también a los eventos multitudinarios.

Sanidad propuso la reapertura del ocio nocturno hasta las 2, incluso hasta las 3 en las zonas con menos contagios y menor nivel de riesgo. Asimismo, declaran que la hostelería podrá estar abierta hasta la 1 de la mañana y no podrá servir más tarde las 24 horas. Unas normas que, en un principio, salieron adelante a pesar de la negativa de la Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia.

Esta noticia ha acaparado todos los medios de comunicación. Sin embargo, este lunes, llegó a 'Cuatro al día' como una 'última hora' y los colaboradores no dudaron en analizar lo sucedido junto a Joaquín Prat, quien se mostró muy enfadado. De la misma manera que los expertos sanitarios se mantienen a favor de estas medidas restrictivas. "Ante una incidencia acumulada superior a 100 es necesario seguir poniendo restricciones porque si no podemos generar un incremento de número de casos", decía el científico Joan Carles March.

"El interior de los locales sigue abierto como dice Madrid y el ocio nocturno sigue abierto como dice Madrid. Es decir, la norma que vale ahora mismo es la de Ayuso, no es la de Sanidad. Y esto va a ser así al menos 72 horas más. La Audiencia Nacional dice dos cosas. Primera, un argumento de seguridad jurídica. No podemos quitar esto hoy, que resulte que tenga razón Ayuso y volver a ponerlo. Porque en tres días no se pueden dar tres situaciones. Así que, por pura seguridad jurídica, las cosas se quedan como las ha dictado Ayuso. Ya veremos si luego manda Sanidad o no", decía Javier Ruiz muy crítico.









"Es que es un cachondeo"

Después de escuchar las palabras de su compañero, el presentador se mostró de acuerdo y no dudó en cargar contra lo que estaba pasando. "Es un despiporre. Este país es un despiporre", se quejaba el conductor del espacio de Cuatro para, acto seguido, explicar el motivo de su enfado y de por qué había estallado.

"Primero decae el Estado de Alarma. Los que querían que decayese hace seis meses ahora querían que se prolongase. Decae el Estado de Elarma y un TSJ dice una cosa y otro TSJ dice otra. Una comunidad recurre al Supremo y otra no. El Supremo establece jurisprudencia, luego vamos a la Audiencia Nacional, suspende… Coño… Es que es un cachondeo", explicaba Prat. "¡Lo de este país es un cachondeo!", exclamaba muy indignado.

Aunque no se ha podido ver la reacción del presentador ante las actualizaciones de esta noticia, se encuentra muy indignado con lo que está pasando. A última hora de la noche del lunes, el Gobierno ha reculado respecto al plan de restricciones a la hostelería y el ocio nocturno, además de anunciar que retomarán las negociaciones con las comunidades.