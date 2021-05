Joaquín Prat desvela en Cuatro el verdadero cambio físico al que quería someterse Iglesias: "Le frenaron"

Este miércoles, Pablo Iglesias acaparó todos los medios de comunicación y revolucionó las redes sociales, incluso se convirtió en Trending Topic. El ex líder de Unidas Podemos se dejó ver con su nuevo cambio de 'look'. Su nuevo peinado ha resultado ser muy polémico, ya que Iglesias ha decidido cortarse la coleta que le ha acompañado durante toda su trayectoria en la política y en toda su vida, "desde los 15 años".

Desde que llegó con Podemos hasta que fue Vicepresidente del Gobierno, la coleta se convirtió en su sello y, posteriormente, el moño. Ahora, el ex secretario General de Unidas Podemos ha querido comenzar una nueva etapa y, tras su decisión de abandonar la política, ha decidido comenzar una nueva vida dejando atrás el peinado por el que tantas críticas ha recibido por parte de sus rivales políticos.

Este corte de pelo ha acaparado todos los debates televisivos, dado que muchos han señalado este cambio como el comienzo de una nueva etapa para Iglesias, mientras otros le han acusado de mentir y querer vender una imagen concreta durante su paso por el Gobierno. Estas imágenes han pasado por todos los medios, tanto escritos como televisivos, por lo que también se ha hecho un hueco en 'Cuatro al día'.

En el formato de Cuatro, Joaquín Prat ha contado con la colaboración de la psicóloga Ana Villarrubia para entender que podría significar este cambio radical. "Un cambio de estilo, corte de pelo o de apariencia influye también en el estado de ánimo o puede ser éste quien empuje a esa transformación. Lo que representa es una declaración de intenciones, de enmienda, de cambio, de mejora... También es una forma de limpiar la imagen cuando ésta ha asociado de forma muy nítida a un rol o cuando se ha expuesto en exceso", explicaba la psicóloga.





La exclusiva de Joaquín Prat

"Esto es un nuevo comienzo. 'Dejo la política y veo que me depara la vida'", resumía el presentador de Mediaset. "¿De verdad esto es una exclusiva mundial? Para que llevemos hablando 18 horas del corte de pelo de Pablo Iglesias... Me interesa su evolución política, el futuro de Podemos, pero la estética de Iglesias...", se quejaba una colaboradora tras reconocer que "nos hemos vuelto locos" por dar tanta importancia a esta noticia.

Dado el revuelo causado en plató por las diferentes opiniones sobre el nuevo peinado de Iglesias, Prat se vio obligado a cortar a sus compañeros para retomar la palabra y compartir con los espectadores una información que le había llegado de fuentes cercanas acerca de la decisión del ex político de cambiar su imagen de un día para otro.

"Me dicen fuentes cercanas a Pablo Iglesias que la intención que tenía era de raparse. Pero de raparse bien, no de cortarse la coleta. Pero le frenaron", aseguraba el conductor del espacio de Cuatro, dejando claro que el ex político quería un cambio todavía más radical, pero que le frenaron para que no se arrepintiese en un futuro.