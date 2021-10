Joaquín Prat para El programa de Ana Rosa para responder a los insultos de Kiko Rivera: "El sábado veremos"

Joaquín Prat es uno de los presentadores más populares de la televisión, en la que hace doblete en dos de los programas estrella de Mediaset: como copresentador en 'El programa de Ana Rosa' por las mañanas en Telecinco y como líder 'Cuatro al día' en las tardes de Cuatro.

El periodista ha desarrollado su carrera profesional en distintas facetas de los medios de comunicación y, siguiendo los pasos de su padre, se ha convertido en uno de los presentadores más populares de la televisión. Gracias a su trabajo en la pequeña pantalla ha logrado borrar de su curriculum el nombre de 'hijo de' y se ha hecho su propio hueco en la televisión. En el ámbito personal, la última noticia que se ha conocido ha sido su separación de Yolanda Bravo, pero a nivel profesional continua imparable.



Joaquín Prat se destaca por su naturalidad y su cercanía a la hora de tratar los temas que preocupan a la audiencia, lo que hace de él uno de los presentadores más queridos por el público, que ve en Prat una persona de confianza, de cuya visión de la realidad se puede uno fiar. Además, Joaquín se destaca siempre por su carácter campechano y amable, razón por la que han sorprendido especialmente las palabras que ha dedicado al hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, tras los insultos que Kiko Rivera había dirigido a los trabajadores de Telecinco.

Kiko Rivera llama 'cortitos' a los trabajadores de Telecinco

Todo comenzó después de un nuevo ataque de Kiko Rivera a Telecinco, llevado a cabo a través de la red social Instagram. En respuesta a un post de la cuenta oficial de Telecinco en Instagram, el hijo de Isabel Pantoja usaba la palabra "cortitos" para referirse a los trabajadores de la cadena.

"Os paso a todos todo lo que dijo de mi abuela madre y tal? Lo que pasa que todo lo que digo yo o hago yo ....vosotros mismos lo hacéis más importante. Irse al carajo Telecinco! Sé de buena fe que estáis cortitos. Pero no mintáis. Y a mi hermana mejor no le digo nada....Porque si no....", aseguraba Kiko Rivera en su mensaje de Instagram, visiblemente molesto con Telecinco.

Joaquín Prat responde a Kiko Rivera

A Joaquín Prat no le han gustado nada las palabras de Kiko Rivera y ha decidido aprovechar su intervención en 'El Programa de Ana Rosa' para responder al hijo de Isabel Pantoja.

Joaquín Prat sentencia a Kiko Rivera, tras criticar a Telecinco: "¿El sábado te vemos en plató con los cortitos?" pic.twitter.com/FaoP05UjEm — TVMASPI (@sebas_maspons) October 14, 2021

"El sábado se sienta en el plató de al lado, ¿o no? Bueno, ya lo veremos. ¡Con los cortitos!", respodía Joaquín Prat, no sin ironía, a las palabras de Kiko Rivera, destacando la afición del hijo de la Pantoja a ir a los platós de Telecinco que luego tanto desprecia