Joaquín Prat no se corta y revela a Sonsoles Ónega cuánto dinero mete en el sobre en una boda: "Yo ya..."

Este miércoles, Ana Terradillos y Patricia Pardo han vuelto a ponerse al frente de 'El Programa de Ana Rosa' en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Esta es solo una solución temporal, ya que la reina de las mañanas volverá y recuperará las riendas en cuanto se recupere. Esta mañana, tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en el aumento de contagios por coronavirus y en la llegada de la viruela del mano, Pardo dio paso a Joaquín Prat como cada día.

El también presentador de 'Cuatro al día' se encuentra al frente del 'Club social', sección dedicada a la crónica social en el formato de Telecinco, donde hablan de las últimas noticias del corazón y de lo que sucede en 'Supervivientes'. Una vez finalizado el espacio, Prat conectó con Sonsoles Ónega para dar el relevo a 'Ya es mediodía'. La presentadora ha aprovechado la presencia de su compañero para hacerse una pregunta que muchos nos hacemos.

"Joaquín, déjame que te pregunte una cosa, ya que vuelven las bodas después de dos años. Se nos ha olvidado cuánto dinero hay que meter en el sobre ¿Cuánto metes?", le planteaba Ónega. "Bueno, no me lo digas. A ver si vas a quedar de agarrado con lo espléndido que tu eres", bromeaba la conductora del espacio de Telecinco. Cuando pensaba que Prat no iba a responder, la periodista era cortada por él cuando daba comienzo a 'Ya es mediodía'.

"300", soltaba entonces el presentador de Cuatro tras unos segundos reflexionando al respecto. "Luego lo vemos. Careta, careta", decía ella muy irónica, entre risas. "¿300 por barba?", reaccionaba Ónega muy sorprendida ante la respuesta de su compañero. "Que yo voy solo ya", se justificaba Prat, dejando claro que está soltero y que va sin acompañante a las bodas. "Ah, cierto", asentía la presentadora.









"Yo ya voy solo a las bodas"

De esta manera, Prat confiesa que sigue estando soltero tras su separación. Estas palabras han sorprendido a la audiencia, ya que es la primera vez que el comunicador hace referencia a su actual situación sentimental desde Telecinco. El presentador se ha separado de Yolanda Bravo tras doce años de matrimonio y un hijo en común. La expareja anunció su separación en septiembre del año pasado y hasta el momento ninguno de los dos se había pronunciado al respecto.

No obstante, fue la semana pasada la primera vez que se le escuchó a Prat hablar sobre ello en la televisión, durante su visita a 'Planeta Calleja'. "Soy fan del programa. Además, necesitaba desconectar un poco porque estoy en un momento de mi vida con muchos cambios, con un desafío profesional muy grande y otro personal todavía mayor", contaba Joaquín Prat a Jesús Calleja, ya que el programa se grabó poco después de oficializarse la separación. "Las cosas a veces no funcionan, pero ya me hubiese gustado a mí que no hubiese sido así. Si tomas la decisión es porque crees que es lo mejor para ti y para la gente que te rodea, pero para mí ha sido un proceso muy traumático. Ahora soy feliz a ratos", se sinceraba sobre cómo decidieron dar el paso.

"Siempre he pensado que la vida es para compartirla con otra persona, pero entre mi trabajo y mi hijo me queda poco tiempo… Para mí solamente ha habido una mujer en mi vida, esta mujer", reconocía. Asimismo, también habló sobre los hijos de Yolanda Bravo, a los que considera suyos: "Los quiero como si fuesen mis hijos, ahora ellos tienen que decidir qué papel quieren que juegue yo en sus vidas. No es fácil este cambio de vida y muchas veces se me caen las paredes encima. Me asustaba la soledad, pero ahora me está empezando a gustar".