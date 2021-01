Joaquín Prat contradice a Ana Rosa cuando habla del físico de Anabel Pantoja: "Sois unos pelotas"

La borrasca Filomena se ha convertido en la protagonista de todos los programas de televisión. Muchos abordan las consecuencias que está teniendo la fuerte nevada para la rutina de los madrileños, dado que las calles y carreteras se encuentran colapsadas, mientras que otros se hacen eco de los posados más llamativos de las celebrities sobre la nieve, como Cristina Pedroche.

Es por esto por lo que, el pasado miércoles, Anabel Pantoja quiso seguir el ejemplo de algunos de sus compañeros, por lo que se hizo viral y revolucionó las redes.'Sálvame' propuso a la sobrina de la tonadillera hacer un posado sobre la nieve, imitando a Pedroche, y ella aceptó.

A raíz de esto, la colaboradora se mostró muy ofendida con Canales Rivera, ya que le escuchó decir en plató que parecía que estaba embarazada. Este tema se ha debatido en la sección de crónica social dirigida por Joaquín Prat en 'El Programa de Ana Rosa', donde Ana Rosa Quintana ha opinado que Pantoja "no sale favorecida".

"Encuentro que Anabel Pantoja se presta a lo que le manda el programa, entra al juego de todo y si se quiere poner en pelotas en las palmeras de la entrada pues está muy bien", comenzó diciendo Prat, dejando claro que le parece bien que la colaboradora decidiese presentarse así para despedir el programa del corazón.

"A mí me parece bien, pero no es una imagen favorecida porque es una niña guapísima y no sale favorecida", decía por su parte la presentadora del programa, mostrándose en desacuerdo con su compañero.

"Si no tuviera tanto peso o fuera más delgada nos parecería bien... porque la Pedroche nos parece maravilloso pero como es Anabel Pantoja no nos parece tanto... Para mí no es muy saludable pero me parece bien que se exponga", le ha reprochado Miguel Ángel Nicolás a Quintana."Mira, Miguel Ángel, no me vas a llevar por ese camino, te lo voy a decir, yo no me voy a meter con ninguna persona por el peso, y menos yo", se ha defendido la periodista.

"Sois unos pelotas"

Ante su reacción, el colaborador se ha mostrado muy sorprendido y ha decidido no seguir contestando a Quintana, quien ha querido aclarar su postura para evitar malentendidos: "No digo que esté gorda, delgada, mediana o tal, digo que no está favorecida y que no es una imagen como la de Pedroche, que sale haciendo una postura de yoga... No es lo mismo y ya está. Que tiene sentido del humor, sí. Pero decir que sale favorecida, pues sois unos pelotas".

"Me parece que tiene toda la libertad del mundo para hacerlo o no hacerlo", ha insistido Miguel Ángel Nicolás. "Pero cuando haces eso, también hay libertad en el plató para que haya opiniones más acertadas o más desacertadas, que probablemente lo sea", ha dicho una colaboradora para quitar hierro al asunto."Una cosa es una opinión y otra un comentario despectivo", ha aclarado Prat.

"La veo graciosa, divertida y no me molesta a la vista en absoluto", ha opinado Cristina Tárrega. "Pero que a nadie le molesta, nadie está diciendo eso", se ha justificado Quintana tras asegurar que lo que no le favorece es "el tiro de cámara". "Que más da, si además Anabel en sus redes siempre presume de no tener ningún tipo de complejo respecto a su peso... Vive y deja vivir", ha concluido el presentador para dar paso a la siguiente noticia.