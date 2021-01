Las consecuencias del llamativo paso de 'Sálvame' a Pedro Piqueras con Anabel Pantoja desnuda

La borrasca Filomena se ha convertido en la protagonista de todos los programas de televisión. Muchos abordan las consecuencias que está teniendo la fuerte nevada para la rutina de los madrileños, dado que las calles y carreteras se encuentran colapsadas, mientras que otros se hacen eco de los posados más llamativos de las celebrities sobre la nieve, como Cristina Pedroche.

Este miércoles, Anabel Pantoja quiso seguir el ejemplo de algunos de sus compañeros, por lo que se hizo viral y revolucionó las redes. 'Sálvame' utilizó una escena de Anabel Pantoja desnuda sobre la nieve para dar paso a 'Informativos Telecinco' de Pedro Piqueras. Ante esta imagen, Piqueras se mostró tan profesional como de costumbre y no cambió la expresión de su cara.

Como ya es habitual, el equipo de Telecinco suele utilizar a Pantoja para que protagonice este tipo de momentos, ya que es muy admirada por los espectadores gracias a su naturalidad. Es por esto por lo que ella no pudo rechazar la idea y se fue a los exteriores del plató con solo la ropa interior para sentarse sobre una pequeña montaña de nieve.

"Es una maravilla", exclamaba Jorge Javier Vázquez al verla. "Te voy a pedir un favor: haz la croqueta", le pidió el presentador, a lo que ella se negó. "¡Con las manos arriba!", le insistía Vázquez, dado que Pantoja solo tenía sus manos para no dejar ver sus pechos.

Telecinco

"No tengo sujetador. Me despido desde aquí para toda la gente que se ha quedado atascada en Madrid. Que yo también me voy a quedar aquí atascada porque no hay quien me saque...", decía la colaboradora tras mandarle un saludo a Pedro Piqueras: "¡Un beso Pedro! ¡Adiós Pedro!", gritaba para despedirse.

"Ahora ya sí, Pedro Piqueras, Informativos Telecinco", dijo el presentador del programa de Telecinco para dar paso al presentador de los informativos de la cadena. De esta manera, el espacio del corazón volvió a ser el culpable de otro incómodo momento para Piqueras antes de comenzar a dar las noticias.

Las consecuencias

A pesar del divertido momento que regaló Anabel Pantoja a los telespectadores, no todo fue tan bonito como parecía. El posado de la colaboradora desnuda sobre la nieve ha tenido consecuencias. Al día siguiente, Gema López se interesó por el estado de salud de Pantoja tras presentarse sin ropa durante una ola de frío: "¿Te has resfriado? Que las cistitis son muy malas...".

Ante su pregunta, la colaboradora aseguró que se encontraba bien, pero que sí que había sufrido daños físicos. "Se me ha quemado un cachete", aseguró. "También se me congestionó, me dio un tirón la ingle izquierda pero vamos estoy bien", agregó, dejando claro que el momento de diversión le había resultado muy duro. "Eso es porque le das poca movilidad...", bromeaba López. "No, yo le doy mucha guapa, pero llevo diez días fuera de mi casa", le contestaba Pantoja antes de comenzar el programa.