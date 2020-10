Joaquín Prat compara al Gobierno con "un after" y acusa a los políticos de ser "unos pandilleros"

Este jueves, la sesión de control al Gobierno, celebrada en el Congreso de los Diputados, se convirtió en la protagonista de todas las mesas de debate de los platós de televisión. Empezando en la mañana con Antonio García Ferreras en 'Al rojo vivo', quien se refirió a la actitud de los políticos como algo "bochornoso".

Por otro lado, en la tarde, llegó el turno de Joaquín Prat. El presentador manifestó toda su indignación contra los políticos cuando la situación actual fue el tema a tratar en 'Cuatro al día'. Prat hizo hincapié en la "irrespetuosa" actitud de los políticos en plena pandemia, ya que los ataques, faltas de respeto y reproches entre los partidos rivales no cesaron.

"Vergüenza es lo que han sentido hoy muchos ciudadanos al ver el comportamiento pandillero, irrespetuoso, y falto de los modales más básicos de algunos de nuestros representantes en el Congreso de los Diputados", opinó el presentador del espacio de Cuatro.

Asimismo, el comunicador, guiado por su enfado, comparó al Congreso con "un after", concretamente con "un after de estos ilegales que denuncian tanto en 'Cuatro al día'". "Me habían puesto que parecía una taberna o un patio de colegio, pero en esos sitios se comportan bastante mejor", agregó.

"La sensación que tenemos todos es que no se si esta gente son verdaderos representantes de la voluntad popular", declaró, haciendo alusión al momento en el que Meritxell Batet, presidenta del Congreso, fue ignorada por los presentes cuando pedía orden y silencio durante el acto para frenar los ataques.

"Se han tratado cosas importantes pero de una forma muy ligera y muy de circo", comentó Ana Terradillos. "Esto es el inicio de una tensión política asquerosa donde el enfrentamiento del Congreso se extrapola a la calle y me inquieta", añadió la colaboradora.

El presentador arremetió contra Cifuentes

Duarente la tertulia sobre la situación actual generada por el coronavirus, en la que estaba presente Cristina Cifuentes, también se vivió un choque de opiniones. La ex política criticó duramente las medidas tomadas en la Comunidad de Madrid, lo que Prat no pasó por alto. Además, Cifuentes se quejó de que de Pedro Sánchez no coordine una acción conjunta a través de un mando único, lo que lleva "defendiendo desde julio".

"Creo recordar que, cuando algunos estábamos abogando por la ampliación y prórroga del estado de alarma, vosotros preguntabais cuándo se iba a terminar esa situación, que hasta cuándo iba a controlar la situación el gobierno y que cuándo se harían cargo las comunidades autónomas", le reprochó el presentador.

"Hay que separar", le contestó la ex política. "Ahora algunos estáis cambiando de opinión y de criterio. No se puede confundir un estado de alarma con un confinamiento y un mando único", le recriminó el periodista. "Yo no quiero que la gente tenga que estar confinada. Lo que no puede ser es que no haya un mando único dentro del Ministerio de Sanidad", concluyó ella.