Joaquín Padilla mete la pata en 'La ruleta de la suerte' por lo que hace durante un panel: "La he liado"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Joaquín Padilla quien ha protagonizado un llamativo momento. De cara al panel con música, Jorge Fernández daba la primera pista: "Una canción de Los Ronaldos, que se publicó en 1987". El presentador miró a Joaquín Padilla para que le corroborase la información. Fue en ese momento cuando, tras asentir, el músico metió la pata: "La canción se llama 'Me gustan las cerezas'".





"Un poco más y le decimos el panel'"



En ese momento, el cantante lo dijo por la boca peña tan un silencio incómodo, pero continuó con total normalidad. "Esa es la canción y el álbum pertenecía a Los Ronaldos. Efectivamente", le apoyaba el presentador con total normalidad. "Pues al pulsador y a ver quien adivina este trozo de canción", animaba Fernández a los concursantes. "Me gustan las cerezas, me gustas tú", acertaba una concursante.

Acto seguido, la banda del programa comenzó a tocar la canción en directo. "Hacía mogollón de años que no la escuchaba. Muchos", reaccionaba el conductor del espacio. "Has visto que lo he dicho por la boquita pequeña el título del disco y, según lo he dicho, digo 'ya la he liado'", reconocía entonces Padilla. "Me has venido bien porque, generalmente, siempre la lio yo con estas cosas", agregaba Fernández, entre risas, haciendo referencia a que se había dado cuenta del fallo de su compañero.

"Digo, se llama la canción Ronaldos... Ay... La he liado pero bien", se lamentaba el cantante. "Pero bueno, no pasa nada porque hemos repartido un poco más de pistas. Además, como es para los tres igual, han tenido los tres la misma oportunidad", le consolaba el presentador. "Claro, no hemos ayudado a nadie", confirmaba Padilla. "Un poco más y le decimos: 'mira, el panel es este'", señalaba entre risas.