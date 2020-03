Primera ronda de chistes de Joaquín en cuarentena por el coronavirus

A buen seguro, a los seguidores del futbolista del Real Betis Joaquín Sánchez, no les resulta extraño ver al gaditano protagonizar alguna de sus míticas rondas de chistes que sube a su cuenta de Instagram.

Aprovechando la cuarentena por el coronavirus, Joaquín subió desde su casa en la noche de este martes otra nueva ronda de 'stories'.

En sus últimas publicaciones, algunos aficionados ya le sugerían contar "algún chistecillo por lo menos... Así se hace más ameno, socio" o "Ves preparandote unos chistes o monologos que ya van siendo hora Grande mi joaki", como indicaban dos usuarios cuyas propuestas superaban el centenar de 'Likes'.

Dicho y hecho. Joaquín se grababa contando una serie de chistes: "Está preguntándome la gente que dónde estoy... En casa. Digo yo, ¡vamos a contar chistes! ¿qué hacemos los 25 días que nos quedan?".

Y aunque no sean chistes de temática exclusiva sobre el confinamiento o el coronavirus, sí incluía alguno relacionado:

- "Hoy me ha pasado una cosa muy graciosa. Me ha llamado el de Amazon, que estaba pendiente de un pedido, y ¿sabes qué me dice? Que a qué hora iba a estar en casa..."

Joaquín se une al #yomequedoencasa

Al margen del humor, en sus últimas publicaciones en la misma red social, Joaquín apela a la responsabilidad durante estos días. Así, el sábado, día en que Pedro Sánchez comunicó que quedaba aprobado el Estado de Alarma, publicó una fotografía junto a su familia acompañada del mensaje "Sigamos las recomendaciones, quedémonos en casa. #yomequedoencasa #entretodospodemos #salvemosvidas"

Después, lanzó su particular homenaje al personal sanitario con un "GRACIAS!! #yomequedoencasa #juntospodremos #concivismoesmejor"