Jesús Cintora, obligado a corregir a una tertuliana crítica con Vox en Vallecas: "Hay una diferencia"

Jesús Cintora ha protagonizado este jueves un momento curioso durante la emisión de 'Las Cosas Claras' de TVE, donde se ha abordado el mitin de VOX en Vallecas y la violencia que tuvo lugar durante la comparecencia del líder del partido, Santiago Abascal. El conductor del programa se ha visto obligado a corregir a una de las tertulianas del espacio, Gloria Marcos, quien ha criticado muy duramente el acto de precampaña de la formación verde.

De hecho, ha llegado a comparar al partido con los grupos nazis. "Abascal ha conseguido lo que pretendía. Esto es la página de un libro ya escrito. En 1920, se crean las SA de Hitler y su manera de funcionar era la provocación, el matonismo y la liturgia del victimismo", ha asegurado Marcos. A continuación, ha querido hablar sobre las posibles intenciones de la formación, alegando que Abascal "va a intentar ser una víctima porque necesita un mártir".

"Es el mecanismo del auge del fascismo. Lo que no entiendo es por qué esos jóvenes airados no fueron a clase el día que se explicó el auge del nazismo en el período de entreguerras", fueron sus palabras. "Muchos fuimos", ha intervenido de forma directa el conductor del espacio, Jesús Cintora.

"Yo me considero un joven airado. ¿Qué es airado? Una cosa es radical y otra es airado. Airado es como que va con energía. Radical es otra cosa", preguntó el conductor del espacio, aunque a continuación añadió: "Si me permites, entre lanzar piedras y ser airado hay una diferencia. Lanzar piedras, yo creo que nunca". No obstante, Cintora quiso matizar sus palabras: "Claro, eso es violencia. Radical también digo que puede ser una persona en un planteamiento político e ideológico".

Los disturbios durante el acto de VOX en Vallecas

La Policía Nacional detuvo el pasado miércoles a cuatro jóvenes, tres de ellos menores de edad, en los disturbios ocurridos durante el acto de precampaña de VOX en el barrio madrileño, donde parte de los manifestantes contrarios al acto lanzaron contra los asistentes botellas y otros objetos, como adoquines.

El pasado miércoles vecinos de Vallecas habían convocado dos concentraciones en contra del acto: una de colectivos antifascistas en la plaza de la Constitución -conocida como Plaza Roja- donde estaba convocado el mitin de la formación de Santiago Abascal, y otra en la vecina plaza de Nica.

La Policía Nacional cargó en varias ocasiones contra los manifestantes y efectuó disparos de bolas de goma. La tensión y las escenas de violencia aumentaron a lo largo del mitin, lo que llevó al líder de Vox a interrumpir su discurso en varias ocasiones.