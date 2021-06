Jesús Cintora no se muerde la lengua y se pronuncia sobre la cancelación de 'Las cosas claras': recado a TVE

El director y presentador de 'Las cosas claras' en TVE, Jesús Cintora, se ha pronunciado ante la inminente despedida del programa de la parrilla de programación del ente público. Desde hace varias semanas se conoce la decisión del nuevo Consejo de Administración de poner fin a este programa de producción externa a la televisión pública, y que desde que se anunciara provocó división de opiniones.

Será el próximo 23 de julio cuando el programa se despedirá del los espectadores de TVE, aunque Jesús Cintora dejará de ponerse delante de las cámaras a finales de este mismo mes, dejando su puesto a un rostro conocido de la televisión pública.

Desde la llegada la presidencia de RTVE, José Manuel Pérez Tornero dejó claro que uno de los principales puntos a debatir era el relacionado con la continuidad o suspensión del "info-show", término empleado por su antecesora en el cargo, Rosa María Mateo para potenciar la imagen del formato y así justificar que una productora externa al organismo público se encargara de su producción.









Desde el momento en el que se hiciese público el final del programa, ni Jesús Cintora ni ninguno de sus colaboradores han roto su silencio para pronunciarse al respecto. Pero este viernes, el diputado nacional, Joan Baldoví, ha querido cerrar su intervención pidiendo un minuto para dedicar unas palabras a 'Las cosas claras': "Creo que en la televisión pública cabe el periodismo serio y sosegado, así como cabe este periodismo de actualidad y más guerrero. Creo, sinceramente, que es un error que este programa desaparezca de la parrilla".

La respuesta de Jesús Cintora

Durante su intervención, Jesús Cintora parecía estar pensado qué iba a decir, ya que la situación no podía cerrarse con un simple agradecimiento a modo de despedida. Por ello, el todavía presentador de TVE ha querido explicar cuál es su posicionamiento varias semanas después de conocer la inminente desaparición del programa, acordándose de todo el equipo de producción del formato: "Bueno, veremos qué ocurre. No obstante, a mí no se me llena la boca de esa palabra, no me gusta. No le pongo apellidos al periodismo o a hacer el trabajo de uno, simplemente. Hay un equipo aquí que madruga muchísimo y lo único que hacen es trabajar. Yo creo que es bastante, si nos dejan. Si no nos dejan, pues oye".

Por último, el presentador se ha querido mostrar positivo y con la mente abierta a los posibles retos que el futuro le propondrá, dejando la puerta abierta a seguir en TVE o a empezar otra aventura profesional en otro medio de comunicación. "Señor Baldoví, muchas gracias. Vamos a hacer lo posible. Además, la vida es una maratón. Si no nos dejan en esta, habrá otras. Que haya salud, que es lo importante".