Jesús Cintora interrumpe 'Las cosas claras' al recibir un mensaje de su madre en directo: "Me ha dicho..."

Desde que comenzó 'Las cosas claras', Jesús Cintora no ha dejado de protagonizar polémicos momentos, desde la queja de los sindicatos de RTVE ante los tribunales al considerar que el programa vulnera las normas de contratación externa hasta los espectadores que han puesto en duda su objetividad informativa, la que siempre es cuestionada cuando manifiesta su opinión en directo.

Este miércoles, el conductor del espacio ha vuelto a protagonizar un llamativo momento. En cambio, este vez, no ha sido por manifestar su clara ideología en directo. El presentador ha recibido un mensaje de su madre para avisarle de que algo no iba bien en el programa de TVE, a nivel técnico.

Este martes, los Mossos d’Esquadra entraron a la Universidad de Lleida para detener al rapero Pablo Rivadulla Duro, popularmente conocido como Pablo Hasél. Esto se debe a que, el pasado viernes, el acusado desobedeció la orden judicial impuesta por la Audiencia Nacional, que le había dado de plazo hasta las ocho de la tarde de ese día para ingresar voluntariamente en prisión al haber sido condenado a nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

Dado el revuelo, Cintora ha vuelto a poner el tema sobre la mesa de debate y ha realizado una conexión en directo con Joaquim Bosch, Magistrado y miembro de Jueces y Juezas para la Democracia, para analizar la polémica noticia. "De alguna manera, hay ideas que acaban siendo contaminadas por las formas en las que se expresan. El fin nunca puede justificar los medios y los medios violentos jamás están justificados", comenzó diciendo el invitado, refiriéndose a los manifestantes que han salido a la calle para quejarse de la detención de Hasél.

"¿Qué opina de que este señor no está en la cárcel por ningún delito a la libertad de expresión? Este señor está porque en 2016 agrede a un compañero nuestro de TV3 y, dos años más adelante, a dos chavales y un policía. Y, encima, les amenaza en el juicio delante de un juez. Está en la cárcel por esos delitos no por la libertad de expresión", ha intervenido Francisco Simón, colaborador habitual del espacio.

"Mi madre me ha dicho que no se te oía"

Mientras Bosch intentaba contestar a sus preguntas y hacer ver al colaborador que está equivocado, Simón no ha parado de interrumpirle al comentar cada frase que pronunciaba. No obstante, las replicas del colaborador no terminaban de escucharse como consecuencia de un fallo de sonido.

"Calma, un respeto al magistrado. Escucha atentamente al señor Simón", frenaba el conductor del espacio a su compañero para recuperar el orden de la tertulia, dado que su intercambio de opiniones no permitía sacar nada en claro. "Señor Simón, que ha venido usted muy elegante, pero hay que escuchar a la gente también", le regañaba Cintora. "Por supuesto", le daba la razón el tertuliano.

"Dicho esto. Por cierto, mi madre me ha dicho que no se te oía y ya te han arreglado el micro, que ha habido un problema", ha interrumpido Cintora a los colaboradores para contar que su madre le había enviado un mensaje en directo para contarle lo que sucedía, lo que ha ayudado al programa a corregir el error rápidamente. "La condena es la que es", ha continuado diciendo el periodista, retomando el tema, tras informar de la ayuda de su madre.