Jesús Cintora cuenta la verdad sobre la cancelación de 'Las cosas claras' en TVE: "Mucha gente alucinó"

Televisión Española cerró la pasada temporada con anuncios constantes sobre los cambios en su parrilla. La cadena pública decidió prescindir de Mónica López como presentadora de 'La Hora de La 1' y sustituirla por Marc Sala y Silvia Intxaurrondo. Al igual que decidieron quitar 'Las cosas claras' de la programación. La salida de Jesús Cintora de TVE fue una de las más polémicas, ya que la audiencia pedía su despido incluso antes de estrenar el formato. Esto se debió a que gran parte de los espectadores acusaban a la cadena pública de no mantener la objetividad con estos dos periodistas de presentadores. Como consecuencia, ficharon a Ion Aramendi para ocupar el puesto de Cintora con 'Mejor contigo'.

Desde entonces, no se ha sabido nada del periodista. No obstante, ahora ha vuelto a acaparar los medios de comunicación al presentar su nuevo libro, 'No quiero que lo sepas', en que habla tanto de la "nueva política" como del aumento de las desigualdades, el papel de los poderosos, los negocios de la guerra, el poder de la banca y de los medios de comunicación. A raíz de esto, el periodista se ha pronunciado por primera vez desde que fue despedido de TVE, ya que solo se recordaban las palabras con las que se despidió el espacio.

"Aquí nadie ha venido por ser mi primo, mi novia o mi hermana, la gente ha venido por su talento", dijo entonces. "Cuando dije eso fue para defender a la gente que estaba trabajando ahí por su talento y experiencia. Yo creo mucho en la cultura del esfuerzo. Me parecía justo defender el trabajo del equipo y a la gente que colaboró en ese programa, gente que vino y se contagió del coronavirus en mitad de la pandemia. Nos dejamos la piel por hacer el mejor programa en RTVE", explicaba en una entrevista para 'EL CONFI TV'.

"Que haya competencia es muy sano, y defiendo el trabajo y el esfuerzo. Yo me levantaba a las 4:45 de la mañana y encendía la luz de la redacción del programa. Estoy muy agradecido por el equipo que remó a favor de obra en ese proyecto", agrega el periodista. "Esto es muy importante, porque no me dio tiempo a decirlo el último día y la hora del telediario es sagrada. La fórmula que se me planteó fue la fórmula mixta y no se nos dio otra opción, y así empezamos a trabajar y hacer el mejor programa, un programa que tenía audiencia con una tendencia ascendente y buena salud", señala.









"Querían reventarme esta historia"



"Mucha gente alucinó con que lo quitaran. El programa lo llevaron a Competencia (CNMC) y dejaron claro que era un programa de actualidad con una carga de servicio público evidente. Esto casi no se contó, y fue muy llamativo como, desde antes de empezar, ya me llamaba gente diciéndome que querían reventarme esta historia, y no me refiero dentro de la cadena", confiesa Cintora, dejando caer que intentaron acabar con su programa desde que se estrenó en La 1.

"El programa tuvo muchos apoyos de mucha gente de bien. Voy por la calle y mucha gente no entiende que quitaran este programa de la televisión pública. Tenía una buena audiencia con una tendencia ascendente. Ese es el apoyo que tiene que tener un programa, es bueno hacer programas para el público", apunta.

"Los tiempos en la comunicación están cambiando, se necesitan códigos más modernos y conceptos que las nuevas tecnologías han cambiado. Creo que se necesita una agilidad y modernidad que no se está poniendo en práctica en todos los medios", opina al respecto. "Hay gente que es de otra época y estoy en contra de lo rancio", apunta.

Asimismo, el comunicador se mostró algo decepcionado con Carlos Franganillo y Xabier Fortes por cuando señalaron a 'Las cosas claras' por el polémico canutazo a Mariano Rajoy cuando hacía deporte al aire libre. "No voy a entrar en ese tipo de detalles, ellos verán", dice el periodista al respecto tras reconocer que le dolió.