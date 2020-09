Jesús Castro habla de su enfrentamiento con Jordi Cruz y reconoce que "no volvería" a 'MasterChef Celebrity'

Jesús Castro entró en las cocinas de 'MasterChef Celebrity 5' con el pie izquierdo, ya que en tan solo la primera prueba protagonizó un tenso enfrentamiento con Jordi Cruz, el miembro del jurado más estricto.

A pesar de no haber tenido más conflictos a lo largo del concurso, este primero marcó su recorrido entre las cocinas. Durante su primera valoración, el chef se presentó muy firme ante el actor, ya que no había cumplido con la elaboración que pedían y había tirado parte del producto en la basura, lo que él negó. "Aquí lo vemos todo", apuntó el juez.

Ante el comportamiento del aspirante, el chef quiso dejárselo claro: "¿Tú que estás buscando aquí?", le preguntó. "Yo estoy buscando aprender de un mundo que me gusta", le respondió. "Aprender, te lo puedo dar. Y, ¿Buscas discutir conmigo?", insistió el catalán. "Yo no lo busco y tú conmigo?", agregó el actor aparentemente molesto.

"Tus dos platos son una pedrada, el nivel de cocina es bajo, tu actitud baja y tensa", opinó Cruz. Castro aceptó las valoraciones del jurado y regresó con Juan José Ballesta, quien le advirtió que moderara su actitud y no "se picara con nadie" porque sabía a lo que venía y saldría perdiendo. "Yo no me pico, pero hay formas y formas", sentenció el intérprete de 'El Niño'.

Tres entregas después, dada su actitud a la defensiva y su menor evolución, a comparación del resto de aspirantes, se ha convertido en el tercer expulsado del talent culinario. Tiempo después de su despedida, Castro respondió a sus seguidores a una serie de preguntas a través de su cuenta de Instagram, donde dejó claro que no estaba muy contento con su participación en el talent.

Los espectadores primero han insitido en averiguar cómo experimentó el andauz ese polémico choque con Jordi Cruz. "¿Cómo fue enfrentarte a Jordi en las cocinas?", le preguntaron. "Yo no me he enfrentado con nadie, me limite a responder lo que me preguntaba", se ha defenido. No obstante, los usuarios han querido saber más: "¿Qué pensaste cuando Jordi te dijo 'y discutir conmigo'?". "¿Que su dealer molaba?", contestó el andaluz con tono irónico.

Además, el intérprete ha reconocido que "sinceramente, no volvería a repetir su experiencia en 'MasterChef Celebrity". Todavía se desconoce su disgusto ante al formato, pero parece que él lo tiene muy claro, ya que ha afirmado, entre risas, que de su trayectoria en el programa se lleva "cuchillos y delantales".

Asimismo, ha opinado que este es un formato en el que importan tanto la cocina como el espectáculo: "Recuerda que es un programa y la audiencia manda", apuntó.

Jesús Castro (Instagram)

La relación del actor con el resto de concursantes

Sin embargo, ha dedicado unas buenas palabras a sus compañeros. El andaluz no se lo ha pensado demasiado cuando le han preguntado por el concursante con el que mejor se lleva: "Juanjo Ballesta, ¡Cabezón!". También ha compartido su opinión sobre Josie, uno de los aspirante que más están dado qué hablar: "¡Josie tiene un arte! Me parece un gran descubrimiento", concluyó.