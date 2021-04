Jesús Calleja: la profesión antes de Mediaset que le hizo famoso y por qué no fue al funeral de su hermano

Jesús Calleja es un aventurero y conocido presentador español, popularmente reconocido por ser un habitual rostro de Cuatro. Comenzó ganándose la vida en Fresno de la Vega (León), su lugar de nacimiento. Tras probar con diferentes trabajos, se cansó de no vivir de su pasión y lo dejó todo para dedicarse a la naturaleza. Para ello, consiguió un trabajo como guía y todo lo que ganaba lo invertía en otras expediciones.

Tras años ahorrando, decidió cumplir su sueño y escalar el monte Everest. Cuando se dispuso a subir el Cerro Torre y el monte Fitz Roy, en la frontera entre Argentina y Chile, se le ocurrió una idea que le podría ayudar a vivir de ello. Buscó despertar el interés de instituciones públicas y empresas privadas, logrando así el patrocinio del Ayuntamiento de León, la Diputación Provincial de León, la Junta de Castilla y León y una empresa de reciclaje.

A raíz de esto pensó en los mismos patrocinadores le acompañasen en un proyecto, lo que consiguió. Calleja comenzó 'Desafío Extremo', cuyo objetivo era alcanzar las Siete Cumbres. Con las grabaciones de estas expediciones consiguió aparecer en todas las cadena de televisión españolas hasta que Cuatro se interesó en él y le ofreció su propio programa.

Además de grabar 5 temporadas del espacio anteriormente citado, también protagonizó algunos especiales como 'Desafío en Himalaya' (2009-10), 'Desafío Vertical' (2011), 'Desafío Everest' (2012) y 'Desafío en el abismo' (2013). En 2014 se terminó su etapa como presentador de 'Desafío Extremo' y se puso al frente de 'Planeta Calleja' y 'Volando voy', programas con los que sigue en la actualidad.

A pesar de ser un conocido personaje mediático por ofrecer entrevistas muy personales de algunas celebrities, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, por lo que hay información que resulta desconocida para sus seguidores.

Su profesión antes de Cuatro

Aunque siempre ha tenido claro a que quería dedicarse, ya que es amante de la naturaleza desde pequeño, sabía que antes de viajar y ver el mundo necesitaría ganar dinero. Teniendo claro su objetivo, decidió dedicarse al oficio que había aprendido en casa y abrió en León una peluquería con sus hermanos bajo el nombre 'Hermanos Calleja'.

A pesar de no ser su trabajo soñado, siempre le puso mucho empeño y consiguió crear una peluquería de referencia en la ciudad. Se le daba tan bien su profesión que llegó a ganar un campeonato de España de peluqueros en Burgos con tan solo 23 años. Tal fue el éxito de los hermanos Calleja que tuvieron que ampliar el local y contratar a gente, llegando a contar con 11 estilistas en plantilla.

Sin embargo, nunca se le olvidó cuál era su verdadero sueño y acabó dejando la peluquería. “He sido peluquero, antenista, mecánico, vendía coches de segunda mano... He trabajado en muchos sitios, pero no he tenido ningún problema en desaparecer cuando las cosas me iban bien. Cuando trabajaba en la peluquería nos convertimos, sin ser petulante, en la peluquería más famosa de León. Dábamos hora para 15 o 20 días para cortar el pelo”, dijo el aventurero en una entrevista para 'El Mundo'.

“Cuando estábamos en el top, que es tener fama en una ciudad pequeña y nos iba muy bien económicamente, decidí irme. Ya no me gustaba esa vida. Buscaba viajar y conocer, que es el leitmotiv de mi vida. Ahora, estoy en un lugar donde puedo viajar más lejos todavía y, además, tengo el aliciente de poder contarlo, porque me encanta comunicar. Al final, después de muchos trabajos, conseguí encontrar el que verdaderamente me gustaba”, aclaró el presentador de Cuatro.

Su momento más duro de aventuras

A pesar de que asegura dedicarse a su pasión, no siempre ha sido fácil. En algunas de sus expediciones extremas ha llegado a pasarlo mal por las situaciones que se han creado. En una entrevista para 'El Mundo', reconoció que la vez que más miedo ha pasado fue escalando “la cara noroeste del Lhotse”.

“Escalar la cara noroeste del Lhotse, 8.516 metros, con un solo sherpa. Fue bastante impactante porque te estás jugando literalmente la vida. Hay un porcentaje de posibilidades de que no vuelvas. Pero el momento más difícil de mi vida fue bajando a la sima más profunda de la tierra, la cueva Krúbera-Voronya y que nos quedamos atrapados durante 10 días y pensábamos que de allí no íbamos a salir nunca”, confesó el comunicador. .

“Vinieron unas lluvias terribles cuando estábamos abajo y nos quedamos bloqueados. El equipo de rescate no pudo bajar y nos dieron por desaparecidos. Y 10 días después conseguimos salir por nuestros propios medios”, agregó Calleja.

Muerte de su hermano

Sin embargo, el estar desaparecido durante diez días no ha sido el momento más difícil de su vida. El presentador siempre se ha mostrado muy unido a su familia, concretamente a sus hermanos. Además de compartir un negocio, Kike y Julián siempre han sido sus mejores amigos, por lo que fue para él muy duro tener que despedirse de hermano Julián.

“Era tan solo un año mayor que yo y los tres hermanos hemos hecho siempre mucha piña. Pero un mal cáncer se lo llevó y tocó tirar para adelante. No fui a su velatorio ni a su entierro, ni quise que nadie me diera el pésame. Me fui con mi madre a su pueblo, Freso de la Vega, y pasamos la tarde en la huerta hablando de las vivencias más bonitas que habíamos compartido con mi hermano”, contó para la revista 'AR', confesando así que se negó a acudir al entierro.

“No hay que hacer ningún drama, es la vida”, dijo Calleja a Risto Mejide durante su entrevista en 'Chester', siendo esta la primera vez que habló de ello en televisión. Asimismo, reconoció que no había querido ir al funeral de su hermano porque quería recordarle con la alegría que le caracterizaba. “Las ceremonias que hacemos aquí en occidente me parecen tremendamente tristes. No quería pasar por ese trauma social”, aclaró el propio presentador.

A pesar de ello, siempre recuerda a su hermano con mucho cariño y ha manifestado en varias ocasiones lo mucho que le echa de menos. Así lo hizo a través de su cuenta de Instagram: “Hoy estaba viendo fotos de mi familia y me trae recuerdos muy bonitos... Qué bien lo pasábamos en el pueblo mis hermanos Kike y Julián... Qué injusta la muerte de mi hermano Julián por un maldito cáncer...”.

"Era el líder de los tres, yo le admiraba mucho, me hubiera gustado que viviera con nosotros esta etapa que estamos viviendo Kike y yo de viajes y aventuras, pero tengo la sensación de que nos volveremos a ver. La muerte seguirá siendo un misterio y quizá la mayor de las aventuras", escribió Calleja en la publicación, acompañando el texto con una bonita fotografía de su juventud.

El motivo por el que no está casado

Aunque siempre ha demostrado ser muy familiar, su ritmo de vida siempre le ha impedido casarse. Según ha explicado en varias ocasiones, una de las consecuencias de su profesión es que tiene que viajar nueve meses al año, por lo que en todo su equipo solo ha habido una boda en diez años.

A pesar de ello, ha logrado formar su propia familia. Con tal solo 56 años, además de contar con sus padres y su hermano, tiene tres hijos y ya es abuelo.

Es padre y abuelo

Durante uno de sus viajes en Nepal, donde va cada año, conoció a Ganesh. En una de sus visitas, el presentador se dio cuenta de la mala situación en la que se encontraba el nepalí. Fue cuando descubrió que el joven sufría tuberculosis cuando decidió llevarlo de vuelta con él a España. Tras unos meses gestionando los papeles y el pasaporte, consiguió llevarlo a un hospital de nuestro país, donde llogró superar la enfermedad un año después.

Cuando Ganesh se curó ya se habían cogido mucho cariño y el joven no quería volverse a Nepal. “Empezó a llamarme papá, papá, tú eres mi padre…”, contaba Calleja a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. Fue entonces cuando decidió adoptarle y criarle como si fuera su propio hijo. Después decidió adoptar también a Suresh Shrestha, el mejor amigo de Ganesh, y a su hermana Sundarí Lama, ya que también se encontraban viviendo en muy malas condiciones.

Gracias a ello, ahora también es abuelo. Calleja siempre presume de familia, la que no deja de crecer. Según confesó para la revista 'Tp', el primero de ellos ya está casado y ha formado una familia. “Le traje a España para curarle, acabó siendo mi hijo y se casó con una leonesa… ¡Estoy encantado de la vida!”, contó Calleja muy emocionado. "Actualmente están los tres casados y soy abuelo por partida triple", comentó en una entrevista.

Ingresos

Después de años intentándolo, Calleja ha logrado ganar dinero con su pasión. A raíz de sus programas de éxito, también ha conseguido convertirse en todo un hombre de negocios. En 2017, fue galardonado por la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) como el mejor empresario leonés de ese mismo año.

En 2009, creó su principal compañía bajo el nombre Zanskar Producciones S.L. para la realización de obras y producciones audiovisuales propias y su explotación. Asimismo, también la creó para la explotación de las obras y producciones audiovisuales realizadas por terceros y de las realizadas en colaboración o colectivamente. Solo en 2016 consiguió ingresar 3,2 millones de euros a través de esta sociedad gracias a 'Planeta Calleja' o 'El running show'.

Sin embargo, en 2006, fundó Himalaya Sol para la producción de todo tipo de energías renovables y su comercialización, además para la participación en otras sociedades de idéntico o análogo objeto. En esta compañía también consiguió, a lo largo del 2016, ingresar casi un millón de euros, acumulando así 3 millones de euros de activo.

En 2007, fundó otra empresa en la que figura como administración único: Cuota Solar S.L. Sin embargo, a través de esta empresa, no consiguió ingresar cifras tan elevadas como para las anteriores. Gracias a todo esto, se hizo con una gran conglomerado empresarial y logró acumular cifras millonarias.

Su casa

Los meses que descansa de sus aventuras, el conductor del espacio de Cuatro cuenta con una casa cerca del lugar en el que nació, Fresno de la Vega. Decidió asentarse cerca de su tierra para poder vivir rodeado de naturaleza y alejado de la ciudad, dado que, según ha dicho en varias ocasiones, nunca viviría dentro del bullicio. Actualmente, posee una casa en Golpejar de la Sobarriba 1.001 metros cuadrados de superficie construida con helipuerto, hangar y rocódromo.

Es en esa casa donde disfruta de su tiempo libre junto a sus perros. Además, su ubicación le permite pasar mucho tiempo con su familia, ya que en un municipio cercano viven sus padres, Julián y María Jesús, a los que está muy unido.

Faceta como escritor

El comunicador también cuenta con su faceta como escritor. No obstante, todas sus obras son escritas a raíz de los programas que presenta en Cuatro. Cuenta con tres libros publicados: 'Desafío extremo: aventuras y desventuras por los cinco continentes', 'Manual del joven aventurero' y 'Si no te gusta tu vida, ¡cámbiala!'.

Sin embargo, estos no son sus únicos libros. Calleja escribió su libro cuando tan solo tenía 13 años. Fue cuando todavía vivía en León y comenzaba a mostrar su amor por la naturaleza. El presentador dejó despegar su imaginación en 'Argotopotierra', en cuyas páginas desarrolló un curioso mecanismo que se sumergía en el interior de la tierra.