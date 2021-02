Jesús Calleja, muy criticado por publicar una fotografía de un etíope en Instagram: "No, así no"

Este miércoles, Jesús Calleja publicó una fotografía en su cuenta de Instagram que ha dado mucho que hablar. El presentador de Cuatro ha sido víctima de una oleada de críticas por su publicación, pero él no parecía entender el motivo. El aventurero ha utilizado sus redes sociales para publicar una imagen de su paso por Etiopía. En ella se puede ver el pie de un "curandero" etíope enseñando su pie.

"Os dejo esta foto que saque en Etiopía del pie de un curandero, que pienso yo que no entra ni un clavo! por cierto la hice con un smartphone! concretamente un Samsung S20 ultra para que llevar una cámara! cada día flipo más con la calidad que dan.. Samsung molais mucho!", comentó Calleja junto a la instantánea.

Los seguidores del presentador no tardaron en pronunciarse y le acusaron de hacer publicidad a la marca de tecnología. Ante estos comentarios, Calleja se han pronunciado para desmentir las acusaciones, dado el revuelo que se estaba entre los comentarios de su post.

Esto se debe a que muchos usuarios de la red social no han entendido por qué Calleja ha hecho ese tipo de publicidad. Asimismo, muchos le han acusado de intentar enriquecerse a costa de los más desfavorecidos, lo que ha hecho estallar al condcutor de 'Planeta Calleja' y 'Volando voy'.

"Veis cosas donde no las hay"

"Me flipa la foto, pero el comentario de la cámara con la que se hizo la estropea totalmente. ¿Publicidad? ¿Ha recibido algo la persona cuyo pie fue fotografiado? No, así no", le decía un usuario poniendo en duda sus intenciones con la publicación, lo que otros han apoyado.

De la misma manera, la mayoría de los comentarios han ido dirigidos en ese sentido, acumulando más de 700 comentarios en su contra. Cansado de los comentarios, Calleja se ha justificado y ha asegurado que el post no tiene ninguna intención publicitaria. "Veis cosas donde no las hay", afirmó el presentador tras comentar que solo es "una buena foto".

"Me fascina que la haga un teléfono al que no me une ningún contrato publicitario", señaló el comunicador. Asimismo, ha querido dejar claro que es algo habitual entre los fotógrafos profesionales explicar el equipo con el que captan la escena. Por esto mismo, el presentador no comprende el motivo por el que ha sido tan criticado y ha decidido estar tranquilo, además de mantener la publicación.