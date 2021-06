Jesús Calleja carga en público contra el doctor Carballo y este no se corta: "Estimado amigo..."

Pequeño choque el que se ha producido en las últimas horas en redes sociales entre el aventurero y presentador de Mediaset, Jesús Calleja, y el doctor y colaborador de diversos programas de televisión, César Carballo. La polémica se produce debido a los consejos y los avisos que el doctor Carballo viene dando en las últimas semanas, después de que el proceso de vacunación sigue marchando a buen ritmo y el próximo sábado 26 de junio las mascarillas no sean obligatorias en espacios abiertos siempre que se respete la distancia de seguridad.

En este contexto, Carballo ha querido avisar de que existe cierta relajación por parte de la población y la pandemia sigue estando aquí, ya que las tasas de contagio entre la población no vacunada siguen estando en cifras preocupantes y también existe el riesgo de la variante Delta, respecto a la que todavía no se ha asegurado la efectividad de las vacunas.

En las últimas jornadas, Carballo ha considerado que la fecha del próximo 26 de junio para dejar a un lado las mascarillas en exteriores es precipitada, ya que el número de las UCI en algunas comunidades autónomas sigue siendo elevado, por eso propuso que sería conveniente esperar al próximo 15 de julio.

Pero los mensajes de precaución y de alerta del doctor Carballo también provocan divisiones de opiniones en redes sociales, sobre todo entre aquellos que ven mucho negativismo en sus palabras, y también esperan de él algún mensaje positivo, aunque ha reconocido en más de una ocasión que la vacunación va a buen ritmo.

El mensaje de Jesús Calleja para el doctor Carballo

En este sentido, el aventurero Jesús Calleja ha utilizado sus redes sociales para pedir un giro de guion en su discurso: "Doctor Carballo, la ciudadanía agradecería un mayor optimismo por su parte, y sea más responsable cuando sentencia datos en una TV que son imprecisos generando miedo. ¿Le parece poco el que ya hemos pasado? Es buen médico, no caiga en la trampa del sensacionalismo. Un saludo".

Doctor @ccarballo50 la ciudadanía agradecería un mayor optimismo por su parte, y sea más responsable cuando sentencia datos en una TV que son imprecisos generando miedo. Le parece poco el que ya hemos pasado? Es buen médico, no caiga en la trampa del sensacionalismo. Un saludo — Jesús Calleja (@JesusCalleja) June 22, 2021

Rápidamente, el mensaje ha recibido contestación por parte del doctor del Hospital Ramón y Cajal, señalando que el optimismo no puede significar que las precauciones se relajen: "Estimado amigo. Ser optimista nos ha llevado a pasar 4 olas sin estar preparados. Soy optimista en la vida, pero cuando te enfrentas a un virus hay que ser realista, sobre todo cuando las decisiones que se toman cuestan vidas. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor".

Cuando preparas un escenario de catástrofe no vale "ser optimista", yo he preparado y me he enfrentado a varios. También me llamaron "agorero catastrofista" cuando en marzo de 2016 dije que no estábamos preparados para enfrentarnos a una segura pandemia respiratoria. — Cesar Carballo (@ccarballo50) June 22, 2021

Cuando preparas un escenario de catástrofe no vale "ser optimista", yo he preparado y me he enfrentado a varios. También me llamaron "agorero catastrofista" cuando en marzo de 2016 dije que no estábamos preparados para enfrentarnos a una segura pandemia respiratoria, ha concluido el colaborador de diversos programas, entre ellos 'Horizonte Covid'.