Un experto predice una "catástrofe" en 'Horizonte' que sorprende a Iker Jiménez: "Terrible"

El aumento de contagios por coronavirus en España está acaparando todos los debates de los medios de comunicación y las conversaciones entre ciudadanos. Es por esto por lo que la pandemia ha vuelto a ser la protagonista de 'Horizonte: Informe covid', como en sus comienzos, ya que Iker Jiménez decidió cambiar su nombre para abordar más temas alejados de la covid-19.

Por este motivo, la noche del miércoles, el presentador del programa se sentó en la mesa junto a varios expertos y puso el foco del debate en el caos de las vacunas, dado la alteración del plan de vacunación, por lo que cada vez se ve más lejos el fin del virus.

Cuando llegó su turno, el doctor José Alcamí quiso lanzar una advertencia sobre lo que podría pasar en nuestro país una vez se alcance la inmunidad de los ciudadanos, lo que sucederá cuando se cumpla con el plan previsto para las vacunas y lo que ha definido como un "catástrofe" que puede llegar a ser "terrible".

En primer lugar, el tema de discusión que se puso sobre la mesa fue la intención de viajar con normalidad en Semana Santa, tal y como reconoció Reyes Maroto, ministra de Industria y Turismo. Sin embargo, como consecuencia del revuelo causado ante sus llamativas afirmaciones en plena tercera ola, la política decidió recular al día siguiente. A raíz de esto, los colaboradores hicieron hincapié en otros temas relacionados como la efectividad de la vacuna, la que no termina de cumplir con su plan programado.

"Una vez que el virus se ha extendido, es imparable..." Dr. José Alcamí #Horizontepic.twitter.com/ExejilcJ2C — Iker Jiménez (@navedelmisterio) February 3, 2021

"Las buenas noticias las tenemos en las vacunas, que vamos a tenerlas, pero las malas noticias nos van a venir del virus", comenzó diciendo el doctor que suele colaborar de manera habitual en el espacio de Cuatro, dejando claro que no cree que las vacunas sean la solución y que, en cuanto estas se pongan, tendremos que enfrentarnos a una complicada situación antes de volver a la normalidad.

Alcamí aprovechó para recordar las palabras de Pedro Sánchez cuando aseguró que el 70% de la población estará inmunizada llegado el mes de junio, una afirmación que el doctor se toma como una buena noticia y le da algo de tranquilidad. No obstante, cree que las consecuencias de esto nos traerá nuevas dificultades.

"Me preocupa no llegar en verano al 70%, cosa que es probable que ocurra. Si llegamos a un 50% o 40% con la población de riesgo vacunada ya es una buena noticia y estaríamos mucho mejor que el verano anterior", reconoció de manera positiva, aunque no cree que el plan de vacunación cumpla con sus objetivos de cara al verano.

"Va a ser terrible"

Pero el cumplimiento del plan no es su verdadera preocupación, lo que quiso explicar en forma de advertencia para los espectadores: "Llegado ese momento de tener vacunada a toda la población vulnerable y por encima de 70 años, la presión económica para decir, 'se ha acabado, salgamos todos', va a ser terrible, porque se dirá que los que se contagien en ese momento tienen un riesgo de mortalidad mucho menor".

"Me preocupa mucho y sería una catástrofe", confesó, marcando este hecho como su principal preocupación de cara a un futuro no tan lejano. Asimismo, declaró que también le preocupa que las cifras de vacunados provoquen que la población se relaje y pierda el miedo, lo que daría lugar a otro aumento de contagios a pesar de la vacunación.

"Sería un escenario estático en cuanto al virus, pero de aquí al verano, y lo estamos viendo, puede que pasen otras cosas porque vamos inmensamente lentos", le contestó por su parte el doctor Gaona, haciendo alusión a las nuevas cepas de la covid-19, ante las que algunas vacunas, como la de Moderna, apenas tienen efectividad.