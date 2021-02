Jesulín ridiculiza las excusas de Isabel Gemio para la entrevista a María Teresa Campos: con una sola pregunta

El torero, Jesulín de Ubrique, echaba por tierra las excusas de Isabel Gemio para justificar la entrevista con María Teresa Campos y que resultó ser catastrófica. Lo hacía en el nuevo programa de Televisión Española, 'Dos Parejas y un destino', en el que también participaron la cantante Chenoa o el presentador de televisión Pepe Navarro, y donde el diestro también mencionó temas personales como la guerra que mantienen su mujer, María José Campanario, y su ex pareja, Belén Esteban.

Polémica entrevista entre Gemio y Campos

Aunque ocurriese hace casi dos meses, aún colea la conocida entrevista en Youtube entre Isabel Gemio y María Teresa Campos. Una conversación que se volvía agria pronto, en cuanto la periodista extremeña hacía mención a la edad de su compañera: "¿Te imaginabas así con 80 años?". La mayor de las Campos no se cortaba: "Tú eres una cerda, eso no lo ha dicho todavía nadie en televisión".

Para dar juego a la entrevista, Gemio, manteniendo el mismo tema, le propuso leer todos los hombres con los que la habían emparejado en la misma web, lo que no gustó a la entrevistada. "Tú con la Wikipedia no te tienes que hacer ni una entrevista", le reprochó la madre de Terelu Campos. "Ya, pero es que esta entrevista es larga, ya verás", le explicó la comunicadora.

Campos a GEMIO "Hija, de verdad, termina ya, que no he venido a terapia" pic.twitter.com/L6h0U4vgzc — TVMASPI (@sebas_maspons) January 7, 2021

Según iba leyendo los nombres, Campos la frenó cuando llegaba el de Edmundo Arrocet: "¡No, no! ¡Cuidado!", exclamó para después acusarla de hacer "una pregunta muy tonta". "Yo te estoy diciendo lo que pone aquí", le explicó Gemio. "¡Pero vamos a ver, si fuera un hombre no lo pondría, y tú estás entrando al trapo! ¡No leas Wikipedia porque se ve que es machista!", replicó la entrevistada. "Por eso quería que tú me contestaras a esto", se justificó Gemio.

Jesulín de Ubrique tumba las excusas de Gemio

Pero, y a pesar de que la entrevista se volvió de lo más viral, no parece que fuese el caso de Jesulín de Ubrique, que le pidió a Isabel Gemio que le explicase de qué se trataba el conflicto y por qué Chenoa le estaba preguntando por ello. “Ella tuvo una entrevista con María Teresa Campos y hubo un malentendido, que una gente vio de una forma o de otra”, comentaba la cantante. “Pero cuéntamelo, eso es un párrafo”, se quejaba el torero.

“Yo me había preparado una entrevista cómplice con una compañera a la que aprecio, a la que respeto, con la que tenía una buena relación, no sé cómo estamos ahora”, comenzaba a explicar Gemio. “Pero yo me preparé simpática, como si me la preparo contigo y quiero sacarte tu sentido del humor y empiezas a responderme seco, muy cabreado. Yo me descoloqué, me sentí mal, estuve precipitada y nerviosa, y aquello fue un desastre”.

Pero la puntilla la daría Jesulín cuando, en medio de la reflexión de la periodista lanzaba una pregunta que desarmaba su justificación completamente: “¿Y eso se publicó?” Una frase que da a entender que, a fin de cuentas, fue la propia Gemio la que decidió emitir la entrevista, a pesar de que ella misma estaba reconociendo que era “un desastre” y que había dañado la relación con María Teresa Campos. A Isabel Gemio no le quedó otra que reconocer que sí, que "se publicó".